https://ria.ru/20241003/pilomaterialy-1976262309.html

Тверская область направила в зону СВО новую партию пиломатериалов

Тверская область направила в зону СВО новую партию пиломатериалов - РИА Новости, 03.10.2024

Тверская область направила в зону СВО новую партию пиломатериалов

По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени в зону проведения специальной военной операции направлен очередной гуманитарный груз, сообщает... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T21:16

2024-10-03T21:16

2024-10-03T21:16

тверская область

общество

тверская область

игорь руденя

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени в зону проведения специальной военной операции направлен очередной гуманитарный груз, сообщает пресс-служба регионального правительства.Он предусмотрен для полка, в котором, в том числе проходят службу жители Тверской области. На передовую отправились машины с пиломатериалами.Груз сформирован региональным правительством совместно с деревообрабатывающими предприятиями Нелидовского округа.В августе и сентябре от Верхневолжья в зону СВО направлено несколько гуманитарных грузов с пиломатериалами, которые используются для возведения блиндажей, окопов и укреплений.Тверская область оказывает российским военнослужащим комплексную поддержку на системной основе. В зону СВО направляется автотранспорт, необходимый для выполнения различных задач, экипировка, средства связи и другие наименования. В сборе гуманитарных грузов активно участвуют муниципальные образования, волонтерские организации, предприятия, неравнодушные жители.

тверская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, тверская область, игорь руденя