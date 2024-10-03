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Тверская область направила в зону СВО новую партию пиломатериалов - РИА Новости, 03.10.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
21:16 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/pilomaterialy-1976262309.html
Тверская область направила в зону СВО новую партию пиломатериалов
Тверская область направила в зону СВО новую партию пиломатериалов - РИА Новости, 03.10.2024
Тверская область направила в зону СВО новую партию пиломатериалов
По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени в зону проведения специальной военной операции направлен очередной гуманитарный груз, сообщает... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T21:16
2024-10-03T21:16
тверская область
общество
тверская область
игорь руденя
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени в зону проведения специальной военной операции направлен очередной гуманитарный груз, сообщает пресс-служба регионального правительства.Он предусмотрен для полка, в котором, в том числе проходят службу жители Тверской области. На передовую отправились машины с пиломатериалами.Груз сформирован региональным правительством совместно с деревообрабатывающими предприятиями Нелидовского округа.В августе и сентябре от Верхневолжья в зону СВО направлено несколько гуманитарных грузов с пиломатериалами, которые используются для возведения блиндажей, окопов и укреплений.Тверская область оказывает российским военнослужащим комплексную поддержку на системной основе. В зону СВО направляется автотранспорт, необходимый для выполнения различных задач, экипировка, средства связи и другие наименования. В сборе гуманитарных грузов активно участвуют муниципальные образования, волонтерские организации, предприятия, неравнодушные жители.
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общество, тверская область, игорь руденя
Тверская область, Общество, Тверская область, Игорь Руденя

Тверская область направила в зону СВО новую партию пиломатериалов

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиТверская область направила в зону СВО новую партию пиломатериалов
Тверская область направила в зону СВО новую партию пиломатериалов - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Тверская область направила в зону СВО новую партию пиломатериалов
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени в зону проведения специальной военной операции направлен очередной гуманитарный груз, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Он предусмотрен для полка, в котором, в том числе проходят службу жители Тверской области. На передовую отправились машины с пиломатериалами.
Груз сформирован региональным правительством совместно с деревообрабатывающими предприятиями Нелидовского округа.
В августе и сентябре от Верхневолжья в зону СВО направлено несколько гуманитарных грузов с пиломатериалами, которые используются для возведения блиндажей, окопов и укреплений.
Тверская область оказывает российским военнослужащим комплексную поддержку на системной основе. В зону СВО направляется автотранспорт, необходимый для выполнения различных задач, экипировка, средства связи и другие наименования. В сборе гуманитарных грузов активно участвуют муниципальные образования, волонтерские организации, предприятия, неравнодушные жители.
 
Тверская областьОбществоТверская областьИгорь Руденя
 
 
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