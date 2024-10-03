В Пензе военного пенсионера оштрафовали за дискредитацию армии
Пензенский пенсионер оштрафован на сто тысяч рублей за дискредитацию ВС России
Железнодорожный вокзал Пензы. Архивное фото
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САРАТОВ, 3 окт - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Пензы оштрафовал местного жителя на 100 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщается на сайте суда.
"Вынесен приговор 71-летнему жителю Пензы Г. за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года... (Суд - ред.) назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По данным суда, 8 августа 2023 года военный пенсионер, ранее привлеченный к административной ответственности по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ", в соцсети "проставил реакции на видеозапись, тем самым опубликовав ее и сделав доступной для неопределенно широкого круга пользователей указанной социальной сети, характеризующие действия Вооруженных сил РФ, осуществляемые на территории Украины, как преступные, насильственные и захватнические".
Сам мужчина вину уже признал и раскаялся.
Суд учел это в качестве смягчающих обстоятельств, наряду с пожилым возрастом подсудимого, состоянием его здоровья, тем фактом, что он является ветераном военной службы и имеет государственные и ведомственные награды за службу в Вооруженных силах СССР.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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