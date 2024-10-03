https://ria.ru/20241003/penza-1976261700.html

В Пензе военного пенсионера оштрафовали за дискредитацию армии

В Пензе военного пенсионера оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 03.10.2024

В Пензе военного пенсионера оштрафовали за дискредитацию армии

Железнодорожный районный суд Пензы оштрафовал местного жителя на 100 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщается на сайте суда. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T21:08

2024-10-03T21:08

2024-10-03T21:08

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САРАТОВ, 3 окт - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Пензы оштрафовал местного жителя на 100 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщается на сайте суда. "Вынесен приговор 71-летнему жителю Пензы Г. за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года... (Суд - ред.) назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении. По данным суда, 8 августа 2023 года военный пенсионер, ранее привлеченный к административной ответственности по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ", в соцсети "проставил реакции на видеозапись, тем самым опубликовав ее и сделав доступной для неопределенно широкого круга пользователей указанной социальной сети, характеризующие действия Вооруженных сил РФ, осуществляемые на территории Украины, как преступные, насильственные и захватнические". Сам мужчина вину уже признал и раскаялся. Суд учел это в качестве смягчающих обстоятельств, наряду с пожилым возрастом подсудимого, состоянием его здоровья, тем фактом, что он является ветераном военной службы и имеет государственные и ведомственные награды за службу в Вооруженных силах СССР. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20240919/protokol-1973728076.html

https://ria.ru/20240919/sud-1973678584.html

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происшествия, россия, пенза, украина, вооруженные силы рф