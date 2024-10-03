https://ria.ru/20241003/pashinyan-1976077746.html

Пашинян отправился с визитом во Францию

Пашинян отправился с визитом во Францию - РИА Новости, 03.10.2024

Пашинян отправился с визитом во Францию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в четверг с трехдневным визитом во Францию, где встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном и примет... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T07:56

2024-10-03T07:56

2024-10-03T07:56

в мире

армения

франция

никол пашинян

эммануэль макрон

мишель барнье

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ЕРЕВАН, 3 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в четверг с трехдневным визитом во Францию, где встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном и примет участие в саммите Международной организации франкофонии, сообщает пресс-служба армянского кабмина. Уточняется, что визит продлится с 3 по 5 октября. "В рамках визита премьер-министр Армении проведет встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Мишелем Барнье. Пашинян также примет участие в очередном саммите Международной организации франкофонии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240710/priem-1958771802.html

армения

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, франция, никол пашинян, эммануэль макрон, мишель барнье