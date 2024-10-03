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Пашинян отправился с визитом во Францию
Пашинян отправился с визитом во Францию - РИА Новости, 03.10.2024
Пашинян отправился с визитом во Францию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в четверг с трехдневным визитом во Францию, где встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном и примет... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T07:56
2024-10-03T07:56
2024-10-03T07:56
в мире
армения
франция
никол пашинян
эммануэль макрон
мишель барнье
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ЕРЕВАН, 3 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в четверг с трехдневным визитом во Францию, где встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном и примет участие в саммите Международной организации франкофонии, сообщает пресс-служба армянского кабмина. Уточняется, что визит продлится с 3 по 5 октября. "В рамках визита премьер-министр Армении проведет встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Мишелем Барнье. Пашинян также примет участие в очередном саммите Международной организации франкофонии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240710/priem-1958771802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, франция, никол пашинян, эммануэль макрон, мишель барнье
В мире, Армения, Франция, Никол Пашинян, Эммануэль Макрон, Мишель Барнье
Пашинян отправился с визитом во Францию
Пашинян отправился с трехдневным визитом во Францию, где встретится с Макроном