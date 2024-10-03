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"Панцирь-С" уничтожил украинский беспилотник в Курской области
"Панцирь-С" уничтожил украинский беспилотник в Курской области - РИА Новости, 03.10.2024
"Панцирь-С" уничтожил украинский беспилотник в Курской области
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" уничтожил украинский беспилотник в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:33
2024-10-03T14:33
2024-10-03T14:33
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
вооруженные силы украины
"панцирь-с"
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" уничтожил украинский беспилотник в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "ЗРПК Панцирь-С поразил беспилотный летательный аппарат в приграничном районе Курской области. В процессе несения боевого дежурства расчеты ЗРПК "Панцирь-С" обнаружили воздушную цель, идентифицированную как ударный беспилотный летательный аппарат. В результате грамотных действий расчетов ударный дрон, находящийся на вооружении ВСУ, был взят на сопровождение и уничтожен", - говорится в сообщении. Отмечается, что расчёты "Панцирей-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство над позициями российских войск. Для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 миллиметров с боекомплектом в 1400 выстрелов. "Вооружение ЗРПК "Панцирь-С" позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы. Расчеты постоянно меняют позиции, а прибыв на новое место, способны за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой", - добавили в МО РФ. Кроме того, МО РФ показало видеоролик работы "Панциря" на передовой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, "панцирь-с"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, "Панцирь-С"
"Панцирь-С" уничтожил украинский беспилотник в Курской области
Минобороны: "Панцирь-С" уничтожил украинский дрон в приграничье Курской области
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" уничтожил украинский беспилотник в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
«
"ЗРПК Панцирь-С поразил беспилотный летательный аппарат в приграничном районе Курской области. В процессе несения боевого дежурства расчеты ЗРПК "Панцирь-С" обнаружили воздушную цель, идентифицированную как ударный беспилотный летательный аппарат. В результате грамотных действий расчетов ударный дрон, находящийся на вооружении ВСУ
, был взят на сопровождение и уничтожен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расчёты "Панцирей-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство над позициями российских войск. Для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 миллиметров с боекомплектом в 1400 выстрелов.
"Вооружение ЗРПК "Панцирь-С" позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы. Расчеты постоянно меняют позиции, а прибыв на новое место, способны за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой", - добавили в МО РФ.
Кроме того, МО РФ показало видеоролик работы "Панциря" на передовой.