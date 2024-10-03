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Эмир Катара призвал к справедливому решению палестинской проблемы - РИА Новости, 03.10.2024
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13:07 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/palestina-1976137540.html
Эмир Катара призвал к справедливому решению палестинской проблемы
Эмир Катара призвал к справедливому решению палестинской проблемы - РИА Новости, 03.10.2024
Эмир Катара призвал к справедливому решению палестинской проблемы
Справедливое решение палестинской проблемы является ключом к установлению безопасности на Ближнем Востоке, без него это невозможно, заявил в четверг на открытии РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:07
2024-10-03T13:07
в мире
ближний восток
катар
израиль
тамим бен хамад аль тани
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ДОХА, 3 окт - РИА Новости. Справедливое решение палестинской проблемы является ключом к установлению безопасности на Ближнем Востоке, без него это невозможно, заявил в четверг на открытии саммита организации Диалога по сотрудничеству в Азии эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. "Безопасность (на Ближнем Востоке ред.) не будет достигнута без достижения справедливого мира путем создания независимого палестинского государства в границах 1967 года", - сказал эмир. "Ранее мы предупреждали о последствиях отказа от привлечения Израиля к ответственности за преступления, которые он совершил против палестинцев. Израиль использует дефицит решимости среди стран мира для расширения поселений на Западном берегу и видит в этом возможность для реализации его планов в Ливане", - добавил он. "Государство Катар будет продолжать поддерживать палестинский народ в достижении его законных прав", - заверил Аль Тани.
https://ria.ru/20241003/livan-1976091807.html
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в мире, ближний восток, катар, израиль, тамим бен хамад аль тани
В мире, Ближний Восток, Катар, Израиль, Тамим бен Хамад Аль Тани
Эмир Катара призвал к справедливому решению палестинской проблемы

Эмир Катара назвал решение палестинской проблемы ключом к безопасности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЭмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани
Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Архивное фото
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ДОХА, 3 окт - РИА Новости. Справедливое решение палестинской проблемы является ключом к установлению безопасности на Ближнем Востоке, без него это невозможно, заявил в четверг на открытии саммита организации Диалога по сотрудничеству в Азии эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.
"Безопасность (на Ближнем Востоке ред.) не будет достигнута без достижения справедливого мира путем создания независимого палестинского государства в границах 1967 года", - сказал эмир.
"Ранее мы предупреждали о последствиях отказа от привлечения Израиля к ответственности за преступления, которые он совершил против палестинцев. Израиль использует дефицит решимости среди стран мира для расширения поселений на Западном берегу и видит в этом возможность для реализации его планов в Ливане", - добавил он.
"Государство Катар будет продолжать поддерживать палестинский народ в достижении его законных прав", - заверил Аль Тани.
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Вчера, 10:00
 
В миреБлижний ВостокКатарИзраильТамим бен Хамад Аль Тани
 
 
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