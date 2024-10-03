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В Пакистане автобус упал в овраг, погибли семь человек
В Пакистане автобус упал в овраг, погибли семь человек - РИА Новости, 03.10.2024
В Пакистане автобус упал в овраг, погибли семь человек
Семь человек погибли, 30 пострадали при падении в овраг автобуса, в котором ехали гости со свадьбы в Пакистане, сообщает газета Daily Pakistan. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T20:23
2024-10-03T20:23
2024-10-03T20:33
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Семь человек погибли, 30 пострадали при падении в овраг автобуса, в котором ехали гости со свадьбы в Пакистане, сообщает газета Daily Pakistan. "По меньшей мере семь человек погибли и 30 пострадали после того, как автобус потерял управление и упал в овраг на Западной объездной дороге в Кветте", - пишет издание. Со ссылкой на полицию газета отмечает, что автобус, полный гостей, следовал по междугороднему маршруту, когда из-за лопнувшей шины водитель потерял управление и автобус упал в овраг. Пострадавшие госпитализированы.
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авто, пакистан, в мире, происшествия
Авто, Пакистан, В мире, Происшествия
В Пакистане автобус упал в овраг, погибли семь человек
Daily Pakistan: семь человек погибли, 30 пострадали при падении автобуса в овраг