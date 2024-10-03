https://ria.ru/20241003/pakistan-1976258435.html

В Пакистане автобус упал в овраг, погибли семь человек

В Пакистане автобус упал в овраг, погибли семь человек - РИА Новости, 03.10.2024

В Пакистане автобус упал в овраг, погибли семь человек

Семь человек погибли, 30 пострадали при падении в овраг автобуса, в котором ехали гости со свадьбы в Пакистане, сообщает газета Daily Pakistan. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T20:23

2024-10-03T20:23

2024-10-03T20:33

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пакистан

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происшествия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Семь человек погибли, 30 пострадали при падении в овраг автобуса, в котором ехали гости со свадьбы в Пакистане, сообщает газета Daily Pakistan. "По меньшей мере семь человек погибли и 30 пострадали после того, как автобус потерял управление и упал в овраг на Западной объездной дороге в Кветте", - пишет издание. Со ссылкой на полицию газета отмечает, что автобус, полный гостей, следовал по междугороднему маршруту, когда из-за лопнувшей шины водитель потерял управление и автобус упал в овраг. Пострадавшие госпитализированы.

https://ria.ru/20241002/dtp-1976055008.html

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авто, пакистан, в мире, происшествия