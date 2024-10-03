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Опрос показал, сколько американцев готовы к женщине-президенту - РИА Новости, 03.10.2024
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19:16 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/opros-1976250598.html
Опрос показал, сколько американцев готовы к женщине-президенту
Опрос показал, сколько американцев готовы к женщине-президенту - РИА Новости, 03.10.2024
Опрос показал, сколько американцев готовы к женщине-президенту
Уменьшилось количество американцев, которые считают, что страна готова к женщине-президенту, чем в 2015 году, когда шел избирательный цикл, принесший в 2016... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T19:16
2024-10-03T19:16
в мире
сша
дональд трамп
хиллари клинтон
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Уменьшилось количество американцев, которые считают, что страна готова к женщине-президенту, чем в 2015 году, когда шел избирательный цикл, принесший в 2016 году победу Дональду Трампу над Хиллари Клинтон на президентских выборах, свидетельствует опрос YouGov. "57% американцев считают, что страна готова избрать президентом женщину, в 2019 году показатель был таким же, но уменьшился по сравнению с 2015 годом", - говорится в публикации службы. Аналогичный вопрос задавали респондентам в мае 2015 года, тогда 61% ответил положительно, 21% - отрицательно. В 2016 году республиканец Трамп обошел на выборах представителя демократов Клинтон. Как свидетельствуют данным опроса, на данный момент американцы отдают предпочтение претенденту от демократов Камале Харрис, за нее готовы проголосовать 48% респондентов, за Трампа - 45%. Опрос проводился среди 1638 взрослых американцев, с учетом пола, возраста, расы и образования, погрешность составляет 3%. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240830/ssha-1969356742.html
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в мире, сша, дональд трамп, хиллари клинтон, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Хиллари Клинтон, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Опрос показал, сколько американцев готовы к женщине-президенту

ouGov: 57 процентов американцев считают, что страна готова к женщине-президенту

© AP Photo / Tony GutierrezАмериканцы
Американцы - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Tony Gutierrez
Американцы. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Уменьшилось количество американцев, которые считают, что страна готова к женщине-президенту, чем в 2015 году, когда шел избирательный цикл, принесший в 2016 году победу Дональду Трампу над Хиллари Клинтон на президентских выборах, свидетельствует опрос YouGov.
«
"57% американцев считают, что страна готова избрать президентом женщину, в 2019 году показатель был таким же, но уменьшился по сравнению с 2015 годом", - говорится в публикации службы.
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Аналогичный вопрос задавали респондентам в мае 2015 года, тогда 61% ответил положительно, 21% - отрицательно. В 2016 году республиканец Трамп обошел на выборах представителя демократов Клинтон.
Как свидетельствуют данным опроса, на данный момент американцы отдают предпочтение претенденту от демократов Камале Харрис, за нее готовы проголосовать 48% респондентов, за Трампа - 45%.
Опрос проводился среди 1638 взрослых американцев, с учетом пола, возраста, расы и образования, погрешность составляет 3%.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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В миреСШАДональд ТрампХиллари КлинтонКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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