https://ria.ru/20241003/opros-1976250598.html

Опрос показал, сколько американцев готовы к женщине-президенту

Опрос показал, сколько американцев готовы к женщине-президенту - РИА Новости, 03.10.2024

Опрос показал, сколько американцев готовы к женщине-президенту

Уменьшилось количество американцев, которые считают, что страна готова к женщине-президенту, чем в 2015 году, когда шел избирательный цикл, принесший в 2016... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T19:16

2024-10-03T19:16

2024-10-03T19:16

в мире

сша

дональд трамп

хиллари клинтон

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Уменьшилось количество американцев, которые считают, что страна готова к женщине-президенту, чем в 2015 году, когда шел избирательный цикл, принесший в 2016 году победу Дональду Трампу над Хиллари Клинтон на президентских выборах, свидетельствует опрос YouGov. "57% американцев считают, что страна готова избрать президентом женщину, в 2019 году показатель был таким же, но уменьшился по сравнению с 2015 годом", - говорится в публикации службы. Аналогичный вопрос задавали респондентам в мае 2015 года, тогда 61% ответил положительно, 21% - отрицательно. В 2016 году республиканец Трамп обошел на выборах представителя демократов Клинтон. Как свидетельствуют данным опроса, на данный момент американцы отдают предпочтение претенденту от демократов Камале Харрис, за нее готовы проголосовать 48% респондентов, за Трампа - 45%. Опрос проводился среди 1638 взрослых американцев, с учетом пола, возраста, расы и образования, погрешность составляет 3%. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240830/ssha-1969356742.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп, хиллари клинтон, камала харрис, выборы президента сша — 2024