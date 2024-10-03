Опрос показал, сколько американцев готовы к женщине-президенту
ouGov: 57 процентов американцев считают, что страна готова к женщине-президенту
© AP Photo / Tony GutierrezАмериканцы
© AP Photo / Tony Gutierrez
Американцы. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Уменьшилось количество американцев, которые считают, что страна готова к женщине-президенту, чем в 2015 году, когда шел избирательный цикл, принесший в 2016 году победу Дональду Трампу над Хиллари Клинтон на президентских выборах, свидетельствует опрос YouGov.
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"57% американцев считают, что страна готова избрать президентом женщину, в 2019 году показатель был таким же, но уменьшился по сравнению с 2015 годом", - говорится в публикации службы.
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Аналогичный вопрос задавали респондентам в мае 2015 года, тогда 61% ответил положительно, 21% - отрицательно. В 2016 году республиканец Трамп обошел на выборах представителя демократов Клинтон.
Как свидетельствуют данным опроса, на данный момент американцы отдают предпочтение претенденту от демократов Камале Харрис, за нее готовы проголосовать 48% респондентов, за Трампа - 45%.
Опрос проводился среди 1638 взрослых американцев, с учетом пола, возраста, расы и образования, погрешность составляет 3%.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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