https://ria.ru/20241003/opasnost-1976269649.html
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 03.10.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T22:36
2024-10-03T22:36
2024-10-03T22:36
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
украина
вооруженные силы украины
беспилотники
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие... Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал он в своём Telegram-канале. Глава региона отметил, что силы ПВО находятся в готовности.
https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Украина, Вооруженные силы Украины, Беспилотники
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Гусев: на территории Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников