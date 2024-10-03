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Совбез ООН проведет заседание по терактам на "Северных потоках"
Совбез ООН проведет заседание по терактам на "Северных потоках" - РИА Новости, 03.10.2024
Совбез ООН проведет заседание по терактам на "Северных потоках"
Совбез ООН в пятницу по запросу РФ проведет заседание по терактам на "Северных потоках", сообщили в российском постпредстве при организации. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:20
2024-10-03T16:20
2024-10-03T16:20
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ООН, 3 окт - РИА Новости. Совбез ООН в пятницу по запросу РФ проведет заседание по терактам на "Северных потоках", сообщили в российском постпредстве при организации. "Завтра - 4 октября - в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве) состоится запрошенное Россией заседание Совета Безопасности ООН по терактам на "Северных потоках"", - говорится в сообщении российской миссии в Telegram-канале. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Россия, Нью-Йорк (город), Москва, Дмитрий Песков, ООН, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Совет Безопасности ООН
Совбез ООН проведет заседание по терактам на "Северных потоках"
Совбез ООН по запросу РФ проведет заседание по терактам на "Северных потоках"