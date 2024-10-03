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Хоценко и Турчин открыли в Омске мультибрендовые центры белорусской техники
Хоценко и Турчин открыли в Омске мультибрендовые центры белорусской техники - РИА Новости, 03.10.2024
Хоценко и Турчин открыли в Омске мультибрендовые центры белорусской техники
Губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин открыли в Омске сразу два... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:08
2024-10-03T13:08
2024-10-03T13:08
омская область
омск
александр турчинов
виталий хоценко
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ОМСК, 3 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин открыли в Омске сразу два мультибрендового центра белорусской техники, рассказали в пресс-службе правительства региона. Два омских предприятия, "База Агрокомплект" и холдинг "Велком", получили статус мультибрендовых центров белорусской техники. Им вручены соответствующие сертификаты. "База Агрокомплект" является дилером техники белорусских предприятий машиностроения. Холдинг "Велком" представляет на омском рынке продукцию ведущих белорусских производителей. В церемонии открытия центров приняли участие губернатор и председатель Минского облисполкома. "Омская область - единственный регион в стране, где открывается сразу два мультибрендовых центра белорусской техники, которые смогут обслуживать и другие регионы. Уверен, благодаря созданию таких центров сотрудничество между Омской областью и регионами Республики Беларусь выйдет на новый уровень и будет способствовать росту взаимного товарооборота", - отметил глава региона. В центрах представлена продукция ОАО "Гомсельмаш", ОАО "ГЗЛиН", ОАО "УКХ БобруйскАгроМаш", ОАО "Минский тракторный завод", ЗАО "Агропромсельмаш", ООО "Запагромаш", ООО "Белама плюс". В день открытия покупатель приобрел первый в Омской области гусеничный трактор МТЗ нового поколения.
омск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омск, александр турчинов, виталий хоценко
Омская область , Омск, Александр Турчинов, Виталий Хоценко
ОМСК, 3 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин открыли в Омске сразу два мультибрендового центра белорусской техники, рассказали в пресс-службе правительства региона.
Два омских предприятия, "База Агрокомплект" и холдинг "Велком", получили статус мультибрендовых центров белорусской техники. Им вручены соответствующие сертификаты. "База Агрокомплект" является дилером техники белорусских предприятий машиностроения. Холдинг "Велком" представляет на омском рынке продукцию ведущих белорусских производителей. В церемонии открытия центров приняли участие губернатор и председатель Минского облисполкома.
"Омская область - единственный регион в стране, где открывается сразу два мультибрендовых центра белорусской техники, которые смогут обслуживать и другие регионы. Уверен, благодаря созданию таких центров сотрудничество между Омской областью и регионами Республики Беларусь выйдет на новый уровень и будет способствовать росту взаимного товарооборота", - отметил глава региона.
В центрах представлена продукция ОАО "Гомсельмаш", ОАО "ГЗЛиН", ОАО "УКХ БобруйскАгроМаш", ОАО "Минский тракторный завод", ЗАО "Агропромсельмаш", ООО "Запагромаш", ООО "Белама плюс". В день открытия покупатель приобрел первый в Омской области
гусеничный трактор МТЗ нового поколения.