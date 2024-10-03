https://ria.ru/20241003/ombudsmeny-1976075074.html

Посол Катара не исключил новой встречи омбудсменов России и Украины

Посол Катара не исключил новой встречи омбудсменов России и Украины - РИА Новости, 03.10.2024

Посол Катара не исключил новой встречи омбудсменов России и Украины

Конкретной даты встречи омбудсменов РФ и Украины Марии Львовой-Беловой и Дмитрия Лубинца в Дохе по теме воссоединения семей пока нет, но катарская сторона... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T07:11

2024-10-03T07:11

2024-10-03T07:11

россия

украина

катар

мария львова-белова

дмитрий лубинец

тамим бен хамад аль тани

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150645/09/1506450968_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_7ba532e2619c74f3c948cba5f224a856.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Конкретной даты встречи омбудсменов РФ и Украины Марии Львовой-Беловой и Дмитрия Лубинца в Дохе по теме воссоединения семей пока нет, но катарская сторона занимается этим вопросом, сообщил РИА Новости посол Катара в России Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани. "Конкретной даты нет пока. Но Катар постоянно держит этот вопрос под контролем. Мы всегда готовы содействовать этому процессу", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности проведения повторной очной встречи делегаций России и Украины по этому гуманитарному процессу. По словам дипломата, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и руководство страны уделяют большое внимание проблеме воссоединения семей между Россией и Украиной. В апреле Россия и Украина впервые провели очные переговоры в Катаре по возврату российских и украинских детей в свои семьи при посредничестве Дохи, в результате переговоров зафиксировали списки детей, которые должны воссоединиться с родственниками на Украине, и детей, которые должны воссоединиться с семьями в России. Во встрече принимали участие уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова, а также уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.

https://ria.ru/20240704/putin-1957361811.html

россия

украина

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, катар, мария львова-белова, дмитрий лубинец, тамим бен хамад аль тани, в мире