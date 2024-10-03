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Посол Катара не исключил новой встречи омбудсменов России и Украины
Посол Катара не исключил новой встречи омбудсменов России и Украины - РИА Новости, 03.10.2024
Посол Катара не исключил новой встречи омбудсменов России и Украины
Конкретной даты встречи омбудсменов РФ и Украины Марии Львовой-Беловой и Дмитрия Лубинца в Дохе по теме воссоединения семей пока нет, но катарская сторона... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T07:11
2024-10-03T07:11
2024-10-03T07:11
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Конкретной даты встречи омбудсменов РФ и Украины Марии Львовой-Беловой и Дмитрия Лубинца в Дохе по теме воссоединения семей пока нет, но катарская сторона занимается этим вопросом, сообщил РИА Новости посол Катара в России Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани. "Конкретной даты нет пока. Но Катар постоянно держит этот вопрос под контролем. Мы всегда готовы содействовать этому процессу", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности проведения повторной очной встречи делегаций России и Украины по этому гуманитарному процессу. По словам дипломата, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и руководство страны уделяют большое внимание проблеме воссоединения семей между Россией и Украиной. В апреле Россия и Украина впервые провели очные переговоры в Катаре по возврату российских и украинских детей в свои семьи при посредничестве Дохи, в результате переговоров зафиксировали списки детей, которые должны воссоединиться с родственниками на Украине, и детей, которые должны воссоединиться с семьями в России. Во встрече принимали участие уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова, а также уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.
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россия, украина, катар, мария львова-белова, дмитрий лубинец, тамим бен хамад аль тани, в мире
Россия, Украина, Катар, Мария Львова-Белова, Дмитрий Лубинец, Тамим бен Хамад Аль Тани, В мире
Посол Катара не исключил новой встречи омбудсменов России и Украины
Посол Аль Тани: конкретной даты встречи омбудсменов РФ и Украины пока нет
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Конкретной даты встречи омбудсменов РФ и Украины Марии Львовой-Беловой и Дмитрия Лубинца в Дохе по теме воссоединения семей пока нет, но катарская сторона занимается этим вопросом, сообщил РИА Новости посол Катара в России Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.
"Конкретной даты нет пока. Но Катар постоянно держит этот вопрос под контролем. Мы всегда готовы содействовать этому процессу", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности проведения повторной очной встречи делегаций России и Украины по этому гуманитарному процессу.
По словам дипломата, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и руководство страны уделяют большое внимание проблеме воссоединения семей между Россией и Украиной.
В апреле Россия и Украина впервые провели очные переговоры в Катаре по возврату российских и украинских детей в свои семьи при посредничестве Дохи, в результате переговоров зафиксировали списки детей, которые должны воссоединиться с родственниками на Украине, и детей, которые должны воссоединиться с семьями в России. Во встрече принимали участие уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова, а также уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.