https://ria.ru/20241003/olimpiadniki-1976252903.html
Минобрнауки опровергло слухи о пересмотре норм приема олимпиадников в вузы
Минобрнауки опровергло слухи о пересмотре норм приема олимпиадников в вузы - РИА Новости, 03.10.2024
Минобрнауки опровергло слухи о пересмотре норм приема олимпиадников в вузы
Минобрнауки РФ опровергло РИА Новости информацию о пересмотре правил учета достижений олимпиадников при поступлении в вузы. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T19:28
2024-10-03T19:28
2024-10-03T19:28
общество
россия
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Минобрнауки РФ опровергло РИА Новости информацию о пересмотре правил учета достижений олимпиадников при поступлении в вузы. Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что идет обсуждение по изменению учета особого права поступления в российские университеты без вступительных испытаний (БВИ), на которое, как утверждали каналы, могут теперь претендовать не все победители и призеры олимпиад, а только олимпиадники первого уровня. "Данное решение никем не принято. Сейчас в экспертном сообществе озвучиваются разные предложения, часть из которых обсуждалась 3 октября на семинаре для ответственных секретарей приемных комиссий (организатор - НИУ ВШЭ)", - уточнили в пресс-службе Минобрнауки. Первый уровень присуждается олимпиаде, если в состязании принимают участие школьники из 30 субъектов РФ и более, не менее 35% из них учатся не в выпускных классах, а на заключительном этапе есть не менее 70% оригинальных творческих заданий с высоким уровнем сложности. Ранее министерство сообщило РИА Новости о разработке мер по исключению ситуаций, когда большинство бюджетных мест в вузах занимают победители и призеры олимпиад школьников. Предполагалось определение квоты не более 70% поступающих без вступительных испытаний от общего числа бюджетных мест по каждому направлению подготовки и специальности. Минобрнауки уточняло, что законные интересы всех категорий абитуриентов, включая школьников, одержавших победу на всероссийской олимпиаде в 8-10 классах, будут защищены.
https://ria.ru/20240921/ege-1974017756.html
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общество, россия, высшая школа экономики (вшэ), образование - общество
Общество, Россия, Высшая школа экономики (ВШЭ), Образование - Общество
Минобрнауки опровергло слухи о пересмотре норм приема олимпиадников в вузы
Минобрнауки опровергло слухи о пересмотре правил учета достижений олимпиадников
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Минобрнауки РФ опровергло РИА Новости информацию о пересмотре правил учета достижений олимпиадников при поступлении в вузы.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что идет обсуждение по изменению учета особого права поступления в российские университеты без вступительных испытаний (БВИ), на которое, как утверждали каналы, могут теперь претендовать не все победители и призеры олимпиад, а только олимпиадники первого уровня.
"Данное решение никем не принято. Сейчас в экспертном сообществе озвучиваются разные предложения, часть из которых обсуждалась 3 октября на семинаре для ответственных секретарей приемных комиссий (организатор - НИУ ВШЭ
)", - уточнили в пресс-службе Минобрнауки.
Первый уровень присуждается олимпиаде, если в состязании принимают участие школьники из 30 субъектов РФ и более, не менее 35% из них учатся не в выпускных классах, а на заключительном этапе есть не менее 70% оригинальных творческих заданий с высоким уровнем сложности.
Ранее министерство сообщило РИА Новости о разработке мер по исключению ситуаций, когда большинство бюджетных мест в вузах занимают победители и призеры олимпиад школьников. Предполагалось определение квоты не более 70% поступающих без вступительных испытаний от общего числа бюджетных мест по каждому направлению подготовки и специальности.
Минобрнауки уточняло, что законные интересы всех категорий абитуриентов, включая школьников, одержавших победу на всероссийской олимпиаде в 8-10 классах, будут защищены.