https://ria.ru/20241003/odessa-1976079390.html

Украинские СМИ сообщили о повреждении электроподстанции в Одессе

Украинские СМИ сообщили о повреждении электроподстанции в Одессе - РИА Новости, 03.10.2024

Украинские СМИ сообщили о повреждении электроподстанции в Одессе

Перебои с электроснабжением наблюдаются в Одессе и Одесской области из-за повреждения электроподстанции, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T08:25

2024-10-03T08:25

2024-10-03T08:25

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Перебои с электроснабжением наблюдаются в Одессе и Одесской области из-за повреждения электроподстанции, сообщает украинское издание "Страна.ua". В ночь на четверг в Одесской области была объявлена воздушная тревога. "В Одессе и области перебои со светом… Пишут о прилете по подстанции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о повреждениях пока не поступало.

https://ria.ru/20241003/spetsoperatsiya-1976075474.html

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