https://ria.ru/20241003/odessa-1976079390.html
Украинские СМИ сообщили о повреждении электроподстанции в Одессе
Украинские СМИ сообщили о повреждении электроподстанции в Одессе - РИА Новости, 03.10.2024
Украинские СМИ сообщили о повреждении электроподстанции в Одессе
Перебои с электроснабжением наблюдаются в Одессе и Одесской области из-за повреждения электроподстанции, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T08:25
2024-10-03T08:25
2024-10-03T08:25
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Перебои с электроснабжением наблюдаются в Одессе и Одесской области из-за повреждения электроподстанции, сообщает украинское издание "Страна.ua". В ночь на четверг в Одесской области была объявлена воздушная тревога. "В Одессе и области перебои со светом… Пишут о прилете по подстанции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о повреждениях пока не поступало.
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в мире, одесса, одесская область, страна.ua
В мире, Одесса, Одесская область, Страна.ua
Украинские СМИ сообщили о повреждении электроподстанции в Одессе
Страна.ua: в Одессе возникли перебои со светом из-за повреждения подстанции