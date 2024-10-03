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Более трех тысяч узкопрофильных промышленников обучились в МТШ - РИА Новости, 03.10.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:00 03.10.2024 (обновлено: 11:04 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/obuchenie-1976102595.html
Более трех тысяч узкопрофильных промышленников обучились в МТШ
Более трех тысяч узкопрофильных промышленников обучились в МТШ - РИА Новости, 03.10.2024
Более трех тысяч узкопрофильных промышленников обучились в МТШ
За три года свыше 3 тысяч промышленников редких специальностей повысили квалификацию в рамках работы образовательного проекта "Московской технической школы"... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T11:00
2024-10-03T11:04
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
сергей собянин
анатолий гарбузов
мисис
сколковский институт науки и технологий
иннопрактика
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. За три года свыше 3 тысяч промышленников редких специальностей повысили квалификацию в рамках работы образовательного проекта "Московской технической школы" ("МТШ"), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению Сергея Собянина Москва активно развивает кадровый промпотенциал. На протяжении 3 лет в городе работает “МТШ” — образовательный проект, направленный на подготовку инженеров по редким производственным специальностям. За это время курсы прошли более 3 тыс. промышленников. Сегодня участникам проекта доступно уже свыше двухсот курсов по десяти общим и 4 спецнаправлениям", - цитирует пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова."Московская техническая школа" ежегодно актуализирует учебные направления, ориентируясь на запросы промпредприятий столицы. Так, в 2023 году появился курс "Промышленный дизайн"."Только с начала текущего года “МТШ” дала старт 59 курсам и 2 направлениям по новым производственным технологиям и информационной безопасности. Сегодня наибольшей популярностью среди участников проекта пользуются курсы по искусственному интеллекту, которые прошли свыше девятисот человек", - приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолия Гарбузова.Он добавил, что на втором месте по популярности — программы по аддитивным технологиям, которые освоили 840 слушателей. По направлению “Микроэлектроника и фотоника” обучение прошли свыше 560 человек."МТШ" предоставляет качественную образовательную инфраструктуру. Для сотрудников предприятий разработано более 200 программ повышения квалификации. Открыто десять общих направлений, а также четыре специальных. Кроме учебных курсов, участникам предлагают вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия. На сегодняшний день к проекту присоединились 126 научных и индустриальных организаций. В частности, МГУ, МГТУ им. Баумана, НИТУ "МИСиС", Сколковский институт науки и технологий, "Иннопрактика", компания "Микрон", ФГУП "НАМИ", а также предприятие "Итэлма" и научно-технический центр "Бакор".
https://ria.ru/20241003/lgoty-1976053876.html
https://ria.ru/20241002/promproizvodstva-1976046277.html
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РИА Новости
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москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, мисис, сколковский институт науки и технологий, иннопрактика
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов, МИСиС, Сколковский институт науки и технологий, Иннопрактика

Более трех тысяч узкопрофильных промышленников обучились в МТШ

© Фото : пресс-служба ДИППБолее 3 тысяч узкопрофильных промышленников обучились в МТШ
Более 3 тысяч узкопрофильных промышленников обучились в МТШ - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. За три года свыше 3 тысяч промышленников редких специальностей повысили квалификацию в рамках работы образовательного проекта "Московской технической школы" ("МТШ"), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению Сергея Собянина Москва активно развивает кадровый промпотенциал. На протяжении 3 лет в городе работает “МТШ” — образовательный проект, направленный на подготовку инженеров по редким производственным специальностям. За это время курсы прошли более 3 тыс. промышленников. Сегодня участникам проекта доступно уже свыше двухсот курсов по десяти общим и 4 спецнаправлениям", - цитирует пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.
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"Московская техническая школа" ежегодно актуализирует учебные направления, ориентируясь на запросы промпредприятий столицы. Так, в 2023 году появился курс "Промышленный дизайн".
"Только с начала текущего года “МТШ” дала старт 59 курсам и 2 направлениям по новым производственным технологиям и информационной безопасности. Сегодня наибольшей популярностью среди участников проекта пользуются курсы по искусственному интеллекту, которые прошли свыше девятисот человек", - приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолия Гарбузова.
Он добавил, что на втором месте по популярности — программы по аддитивным технологиям, которые освоили 840 слушателей. По направлению “Микроэлектроника и фотоника” обучение прошли свыше 560 человек.
"МТШ" предоставляет качественную образовательную инфраструктуру. Для сотрудников предприятий разработано более 200 программ повышения квалификации. Открыто десять общих направлений, а также четыре специальных. Кроме учебных курсов, участникам предлагают вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия. На сегодняшний день к проекту присоединились 126 научных и индустриальных организаций. В частности, МГУ, МГТУ им. Баумана, НИТУ "МИСиС", Сколковский институт науки и технологий, "Иннопрактика", компания "Микрон", ФГУП "НАМИ", а также предприятие "Итэлма" и научно-технический центр "Бакор".
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовСергей СобянинАнатолий ГарбузовМИСиССколковский институт науки и технологийИннопрактика
 
 
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