Более трех тысяч узкопрофильных промышленников обучились в МТШ
© Фото : пресс-служба ДИППБолее 3 тысяч узкопрофильных промышленников обучились в МТШ
© Фото : пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. За три года свыше 3 тысяч промышленников редких специальностей повысили квалификацию в рамках работы образовательного проекта "Московской технической школы" ("МТШ"), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению Сергея Собянина Москва активно развивает кадровый промпотенциал. На протяжении 3 лет в городе работает “МТШ” — образовательный проект, направленный на подготовку инженеров по редким производственным специальностям. За это время курсы прошли более 3 тыс. промышленников. Сегодня участникам проекта доступно уже свыше двухсот курсов по десяти общим и 4 спецнаправлениям", - цитирует пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.
"Московская техническая школа" ежегодно актуализирует учебные направления, ориентируясь на запросы промпредприятий столицы. Так, в 2023 году появился курс "Промышленный дизайн".
"Только с начала текущего года “МТШ” дала старт 59 курсам и 2 направлениям по новым производственным технологиям и информационной безопасности. Сегодня наибольшей популярностью среди участников проекта пользуются курсы по искусственному интеллекту, которые прошли свыше девятисот человек", - приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолия Гарбузова.
Он добавил, что на втором месте по популярности — программы по аддитивным технологиям, которые освоили 840 слушателей. По направлению “Микроэлектроника и фотоника” обучение прошли свыше 560 человек.
"МТШ" предоставляет качественную образовательную инфраструктуру. Для сотрудников предприятий разработано более 200 программ повышения квалификации. Открыто десять общих направлений, а также четыре специальных. Кроме учебных курсов, участникам предлагают вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия. На сегодняшний день к проекту присоединились 126 научных и индустриальных организаций. В частности, МГУ, МГТУ им. Баумана, НИТУ "МИСиС", Сколковский институт науки и технологий, "Иннопрактика", компания "Микрон", ФГУП "НАМИ", а также предприятие "Итэлма" и научно-технический центр "Бакор".