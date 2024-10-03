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В Белгородской области рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ
В Белгородской области рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ - РИА Новости, 03.10.2024
В Белгородской области рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ
Четыре человека, пострадавшие в среду в результате ударов ВСУ по территории Белгородской области, находятся в реанимации, один пациент в очень тяжелом... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:32
2024-10-03T13:32
2024-10-03T13:32
белгородская область
украина
москва
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Четыре человека, пострадавшие в среду в результате ударов ВСУ по территории Белгородской области, находятся в реанимации, один пациент в очень тяжелом состоянии, рассказал министр здравоохранения региона Андрей Иконников в своем Telegram-канале. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что в результате ударов со стороны Украины в среду погибли трое мирных жителей, 24 получили ранения различной степени тяжести. "Четверо после обстрела находятся в реанимации, один пациент в очень тяжелом состоянии, делаем все возможное. Сегодня проведем телемедицинские консультации с федеральными центрами, есть один кандидат на перевод в Москву при стабилизации состояния", - написал Иконников. Он отметил, что первая помощь раненым была оказана обычными людьми, которые оказались рядом. "Оперативная ситуация заставила все службы региональной медицины экстренно мобилизоваться и реализовывать наши планы развития в разы быстрее. Подчеркну, что никто из команды не подвел", - заявил министр.
https://ria.ru/20241002/dron-1976059845.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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белгородская область, украина, москва, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Украина, Москва, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ
Четверо раненных при обстреле Белгородской области находятся в реанимации