https://ria.ru/20241003/obstrel-1976090623.html

ВСУ за сутки нанесли 47 артиллерийских ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 47 артиллерийских ударов по Херсонской области - РИА Новости, 03.10.2024

ВСУ за сутки нанесли 47 артиллерийских ударов по Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 47 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 12 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T09:49

2024-10-03T09:49

2024-10-03T09:49

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 3 окт - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 47 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 12 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 28 артиллерийских ударов. Еще 19 ударов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Всего под огонь попали 12 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Днепряны, Горностаевка, Каиры, Каховка, Чернянко, Каменка, Малокаховка, Казачьи Лагери, Алешки, Новая Маячка, Корсунка.

https://ria.ru/20240505/obstrel-1943943527.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия