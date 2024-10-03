https://ria.ru/20241003/obstrel-1976090623.html
ВСУ за сутки нанесли 47 артиллерийских ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 47 артиллерийских ударов по Херсонской области - РИА Новости, 03.10.2024
ВСУ за сутки нанесли 47 артиллерийских ударов по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 47 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 12 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T09:49
2024-10-03T09:49
2024-10-03T09:49
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934733078_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61a85891ad6aab5e16608ce864deb075.jpg
ГЕНИЧЕСК, 3 окт - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 47 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 12 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 28 артиллерийских ударов. Еще 19 ударов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Всего под огонь попали 12 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Днепряны, Горностаевка, Каиры, Каховка, Чернянко, Каменка, Малокаховка, Казачьи Лагери, Алешки, Новая Маячка, Корсунка.
https://ria.ru/20240505/obstrel-1943943527.html
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934733078_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d8c77b0a777e69598137c5edc9201d4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ за сутки нанесли 47 артиллерийских ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки обстреляли 12 населенных пунктов на левобережье Днепра