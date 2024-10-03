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В эропорту в Нижнекамске ввели временные ограничения - РИА Новости, 03.10.2024
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08:45 03.10.2024 (обновлено: 08:50 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/nizhnekamsk-1976081112.html
В эропорту в Нижнекамске ввели временные ограничения
В эропорту в Нижнекамске ввели временные ограничения - РИА Новости, 03.10.2024
В эропорту в Нижнекамске ввели временные ограничения
Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов введены с 07.45 мск в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T08:45
2024-10-03T08:50
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов введены с 07.45 мск в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация."С 07.45 МСК для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены также в аэропорту Нижнекамска (Бегишево; код ICAO: UWKE) - он не принимает и не отправляет рейсы", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20241003/tegeran-1976078918.html
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нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В эропорту в Нижнекамске ввели временные ограничения

В эропорту в Нижнекамске ввели временные ограничения для безопасности полетов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов введены с 07.45 мск в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация.
"С 07.45 МСК для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены также в аэропорту Нижнекамска (Бегишево; код ICAO: UWKE) - он не принимает и не отправляет рейсы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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НижнекамскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
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