https://ria.ru/20241003/neftyaniki-1976120047.html

Минфин рассказал, сколько получили нефтяники по топливному демпферу

Минфин рассказал, сколько получили нефтяники по топливному демпферу - РИА Новости, 03.10.2024

Минфин рассказал, сколько получили нефтяники по топливному демпферу

Нефтяные компании в сентябре получили выплаты за август из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 145,7 миллиарда рублей,... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T12:12

2024-10-03T12:12

2024-10-03T13:18

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:143:3283:1990_1920x0_80_0_0_7aa5057b992a8604006ded91528733ea.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Нефтяные компании в сентябре получили выплаты за август из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 145,7 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Минфина РФ.Годом ранее выплата составила 298,7 миллиарда рублей и была самой крупной за весь год. В августе текущего года такие выплаты составили 163,3 миллиарда рублей.С начала года компании суммарно получили уже 1,322 триллиона рублей. А за весь прошлый год они в целом составили 1,589 триллиона (2,171 триллиона рублей в 2022 году).Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября прошлого года со сроком действия до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращались вдвое - в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Но позднее правительство приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме, изменив коэффициент 0,5 на 1,0.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минфину и Минэнерго законодательно закрепить отмену одновременного обнуления выплат по демпферу для бензина и дизтоплива при превышении порога отклонения цен по одному из продуктов, следовало из протокола проведенного им совещания, с которым ознакомилось РИА Новости. Минфин считает это разумным, законодательно закрепление этого будет обсуждаться в осеннюю сессию Госдумы.

https://ria.ru/20241002/opek-1976047575.html

https://ria.ru/20240926/neft-1974849795.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика