https://ria.ru/20241003/neftyaniki-1976120047.html
Минфин рассказал, сколько получили нефтяники по топливному демпферу
Минфин рассказал, сколько получили нефтяники по топливному демпферу - РИА Новости, 03.10.2024
Минфин рассказал, сколько получили нефтяники по топливному демпферу
Нефтяные компании в сентябре получили выплаты за август из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 145,7 миллиарда рублей,... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:12
2024-10-03T12:12
2024-10-03T13:18
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Нефтяные компании в сентябре получили выплаты за август из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 145,7 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Минфина РФ.Годом ранее выплата составила 298,7 миллиарда рублей и была самой крупной за весь год. В августе текущего года такие выплаты составили 163,3 миллиарда рублей.С начала года компании суммарно получили уже 1,322 триллиона рублей. А за весь прошлый год они в целом составили 1,589 триллиона (2,171 триллиона рублей в 2022 году).Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября прошлого года со сроком действия до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращались вдвое - в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Но позднее правительство приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме, изменив коэффициент 0,5 на 1,0.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минфину и Минэнерго законодательно закрепить отмену одновременного обнуления выплат по демпферу для бензина и дизтоплива при превышении порога отклонения цен по одному из продуктов, следовало из протокола проведенного им совещания, с которым ознакомилось РИА Новости. Минфин считает это разумным, законодательно закрепление этого будет обсуждаться в осеннюю сессию Госдумы.
https://ria.ru/20241002/opek-1976047575.html
https://ria.ru/20240926/neft-1974849795.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
Минфин рассказал, сколько получили нефтяники по топливному демпферу
Нефтяники получили из бюджета 145,7 миллиарда рублей по топливному демпферу
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Нефтяные компании в сентябре получили выплаты за август из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 145,7 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Минфина РФ.
Годом ранее выплата составила 298,7 миллиарда рублей и была самой крупной за весь год. В августе текущего года такие выплаты составили 163,3 миллиарда рублей.
С начала года компании суммарно получили уже 1,322 триллиона рублей. А за весь прошлый год они в целом составили 1,589 триллиона (2,171 триллиона рублей в 2022 году).
Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября прошлого года со сроком действия до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращались вдвое - в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Но позднее правительство приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме, изменив коэффициент 0,5 на 1,0.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак
поручил Минфину и Минэнерго законодательно закрепить отмену одновременного обнуления выплат по демпферу для бензина и дизтоплива при превышении порога отклонения цен по одному из продуктов, следовало из протокола проведенного им совещания, с которым ознакомилось РИА Новости. Минфин считает это разумным, законодательно закрепление этого будет обсуждаться в осеннюю сессию Госдумы
.