https://ria.ru/20241003/naryshkin-1976220900.html

Запад не хочет соблюдать "красные линии" Москвы, заявил Нарышкин

Запад не хочет соблюдать "красные линии" Москвы, заявил Нарышкин - РИА Новости, 03.10.2024

Запад не хочет соблюдать "красные линии" Москвы, заявил Нарышкин

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что у некоторых политиков Запада есть идеи не соблюдать "красные линии" Москвы, отражение... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T17:15

2024-10-03T17:15

2024-10-03T17:15

сергей нарышкин

москва

россия

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БАКУ, 3 окт - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что у некоторых политиков Запада есть идеи не соблюдать "красные линии" Москвы, отражение этого - дискуссии о применении западного оружия для ударов по территории РФ. "У целой части безответственных политиков западных стран имеются мысли насчет того, что для достижения стратегического поражения России не следует западным странам соблюдать каких-либо "красных линий", которые РФ обозначает, и отражением вот этого являются дискуссии о возможности применения высокоточных дальнобойных западных систем для поражения объектов в глубине территории РФ", - сказал Нарышкин, отвечая на вопросы РИА Новости.

https://ria.ru/20240524/zapad-1948094158.html

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сергей нарышкин, москва, россия