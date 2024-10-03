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Запад не хочет соблюдать "красные линии" Москвы, заявил Нарышкин - РИА Новости, 03.10.2024
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17:15 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/naryshkin-1976220900.html
Запад не хочет соблюдать "красные линии" Москвы, заявил Нарышкин
Запад не хочет соблюдать "красные линии" Москвы, заявил Нарышкин - РИА Новости, 03.10.2024
Запад не хочет соблюдать "красные линии" Москвы, заявил Нарышкин
Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что у некоторых политиков Запада есть идеи не соблюдать "красные линии" Москвы, отражение... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:15
2024-10-03T17:15
сергей нарышкин
москва
россия
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БАКУ, 3 окт - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что у некоторых политиков Запада есть идеи не соблюдать "красные линии" Москвы, отражение этого - дискуссии о применении западного оружия для ударов по территории РФ. "У целой части безответственных политиков западных стран имеются мысли насчет того, что для достижения стратегического поражения России не следует западным странам соблюдать каких-либо "красных линий", которые РФ обозначает, и отражением вот этого являются дискуссии о возможности применения высокоточных дальнобойных западных систем для поражения объектов в глубине территории РФ", - сказал Нарышкин, отвечая на вопросы РИА Новости.
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сергей нарышкин, москва, россия
Сергей Нарышкин, Москва, Россия
Запад не хочет соблюдать "красные линии" Москвы, заявил Нарышкин

Нарышкин: у западных политиков есть идеи не соблюдать "красные линии" Москвы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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БАКУ, 3 окт - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что у некоторых политиков Запада есть идеи не соблюдать "красные линии" Москвы, отражение этого - дискуссии о применении западного оружия для ударов по территории РФ.
"У целой части безответственных политиков западных стран имеются мысли насчет того, что для достижения стратегического поражения России не следует западным странам соблюдать каких-либо "красных линий", которые РФ обозначает, и отражением вот этого являются дискуссии о возможности применения высокоточных дальнобойных западных систем для поражения объектов в глубине территории РФ", - сказал Нарышкин, отвечая на вопросы РИА Новости.
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Нарышкин прокомментировал реакцию Запада на стратегические успехи России
24 мая, 12:38
 
Сергей НарышкинМоскваРоссия
 
 
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