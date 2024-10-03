https://ria.ru/20241003/naryshkin-1976220282.html

На Западе услышали предупреждение о ядерном сдерживании, заявил Нарышкин

На Западе услышали предупреждение о ядерном сдерживании, заявил Нарышкин - РИА Новости, 03.10.2024

На Западе услышали предупреждение о ядерном сдерживании, заявил Нарышкин

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что любое неядерное государство, совершившее при поддержке ядерной страны агрессию против РФ, РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T17:13

2024-10-03T17:13

2024-10-03T17:48

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

сергей нарышкин

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БАКУ, 3 окт – РИА Новости. Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что любое неядерное государство, совершившее при поддержке ядерной страны агрессию против РФ, будет расцениваться как "совместное нападение на Россию"."Две недели назад в ходе узкого совещания у президента РФ обсуждались поправки, дополнения в государственную политику РФ в области ядерного сдерживания. В ходе этого совещания и было сделано вот таким безответственным западным политикам довольно жесткое и четкое предупреждение. Главный тезис, который звучал на этом совещании и который войдет в обновленную ядерную доктрину, состоит в том, что отныне любое неядерное государство, совершившее агрессию против России, но при поддержке или совместно с ядерным государством, вот такого рода агрессия будет расцениваться РФ как "совместное нападение на Россию", - сказал Нарышкин, отвечая на вопросы РИА Новости."Отныне любое неядерное государство, совершившее агрессию против России, но при поддержке или совместно с ядерным государством, вот такого рода агрессия будет расцениваться РФ как "совместное нападение на Россию". По тем данным, которые сейчас получает СВР, это предупреждение Москвы в большинстве западных столиц услышано", - сказал Нарышкин."По тем данным, которые сейчас получает СВР, это предупреждение (по ядерному сдерживанию) большинством западных столиц услышано, хотя, повторяюсь, остаются безответственные политики, которые пытаются доказать обратное. Ну, это опасная линия, и я очень надеюсь на то, что предупреждение, сделанное Российской Федерацией, дойдёт до сознания большинства политических элит западного мира", - заявил Нарышкин.

https://ria.ru/20240928/lavrov-1975290410.html

https://ria.ru/20240926/kreml-1974830518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, сергей нарышкин