https://ria.ru/20241003/naryshkin-1976186267.html

Нарышкин рассказал о встрече с Алиевым

Нарышкин рассказал о встрече с Алиевым - РИА Новости, 03.10.2024

Нарышкин рассказал о встрече с Алиевым

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что обсудил в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы, касающиеся... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T15:30

2024-10-03T15:30

2024-10-03T15:30

сергей нарышкин

ильхам алиев

в мире

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БАКУ, 3 окт – РИА Новости. Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что обсудил в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы, касающиеся международной повестки. "Делегация Службы внешней разведки Российской Федерации находится с визитом в Азербайджане. Ведутся профессиональные переговоры с азербайджанской стороной в связи с государственной безопасности. Вчера меня принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. На встрече мы обсуждали широкий спектр сотрудничества между нашими странами, а также ряд вопросов, которые касаются международной повестки. Хотелось бы с удовольствием отметить: нас в Азербайджане, как и всегда, приняли как настоящих друзей. Мы здесь чувствуем себя как дома. В связи с этим хотелось бы поблагодарить и руководство Азербайджана, и весь азербайджанский народ", - сказал Нарышкин, отвечая на вопрос РИА Новости.

https://ria.ru/20240828/putin-1968936057.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей нарышкин, ильхам алиев, в мире