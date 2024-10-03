https://ria.ru/20241003/naryshkin-1976186267.html
Нарышкин рассказал о встрече с Алиевым
Нарышкин рассказал о встрече с Алиевым - РИА Новости, 03.10.2024
Нарышкин рассказал о встрече с Алиевым
Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что обсудил в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы, касающиеся... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:30
2024-10-03T15:30
2024-10-03T15:30
сергей нарышкин
ильхам алиев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976185226_405:0:3071:1500_1920x0_80_0_0_998a5924a6a3295b01e50435aaf105cb.jpg
БАКУ, 3 окт – РИА Новости. Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что обсудил в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы, касающиеся международной повестки. "Делегация Службы внешней разведки Российской Федерации находится с визитом в Азербайджане. Ведутся профессиональные переговоры с азербайджанской стороной в связи с государственной безопасности. Вчера меня принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. На встрече мы обсуждали широкий спектр сотрудничества между нашими странами, а также ряд вопросов, которые касаются международной повестки. Хотелось бы с удовольствием отметить: нас в Азербайджане, как и всегда, приняли как настоящих друзей. Мы здесь чувствуем себя как дома. В связи с этим хотелось бы поблагодарить и руководство Азербайджана, и весь азербайджанский народ", - сказал Нарышкин, отвечая на вопрос РИА Новости.
https://ria.ru/20240828/putin-1968936057.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976185226_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f4db8fdc3431ef4fc65e362a5866c264.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей нарышкин, ильхам алиев, в мире
Сергей Нарышкин, Ильхам Алиев, В мире
Нарышкин рассказал о встрече с Алиевым
Глава СВР Нарышкин обсудил с главой Азербайджана вопросы международной повестки
БАКУ, 3 окт – РИА Новости. Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что обсудил в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы, касающиеся международной повестки.
"Делегация Службы внешней разведки Российской Федерации находится с визитом в Азербайджане. Ведутся профессиональные переговоры с азербайджанской стороной в связи с государственной безопасности. Вчера меня принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. На встрече мы обсуждали широкий спектр сотрудничества между нашими странами, а также ряд вопросов, которые касаются международной повестки. Хотелось бы с удовольствием отметить: нас в Азербайджане, как и всегда, приняли как настоящих друзей. Мы здесь чувствуем себя как дома. В связи с этим хотелось бы поблагодарить и руководство Азербайджана, и весь азербайджанский народ", - сказал Нарышкин, отвечая на вопрос РИА Новости.