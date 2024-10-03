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Нарышкин рассказал о встрече с Алиевым - РИА Новости, 03.10.2024
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15:30 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/naryshkin-1976186267.html
Нарышкин рассказал о встрече с Алиевым
Нарышкин рассказал о встрече с Алиевым - РИА Новости, 03.10.2024
Нарышкин рассказал о встрече с Алиевым
Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что обсудил в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы, касающиеся... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:30
2024-10-03T15:30
сергей нарышкин
ильхам алиев
в мире
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БАКУ, 3 окт – РИА Новости. Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что обсудил в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы, касающиеся международной повестки. "Делегация Службы внешней разведки Российской Федерации находится с визитом в Азербайджане. Ведутся профессиональные переговоры с азербайджанской стороной в связи с государственной безопасности. Вчера меня принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. На встрече мы обсуждали широкий спектр сотрудничества между нашими странами, а также ряд вопросов, которые касаются международной повестки. Хотелось бы с удовольствием отметить: нас в Азербайджане, как и всегда, приняли как настоящих друзей. Мы здесь чувствуем себя как дома. В связи с этим хотелось бы поблагодарить и руководство Азербайджана, и весь азербайджанский народ", - сказал Нарышкин, отвечая на вопрос РИА Новости.
https://ria.ru/20240828/putin-1968936057.html
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сергей нарышкин, ильхам алиев, в мире
Сергей Нарышкин, Ильхам Алиев, В мире
Нарышкин рассказал о встрече с Алиевым

Глава СВР Нарышкин обсудил с главой Азербайджана вопросы международной повестки

© Sputnik / Murad OrujovДиректор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в Баку
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в Баку - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Sputnik / Murad Orujov
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в Баку
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БАКУ, 3 окт – РИА Новости. Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что обсудил в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы, касающиеся международной повестки.
"Делегация Службы внешней разведки Российской Федерации находится с визитом в Азербайджане. Ведутся профессиональные переговоры с азербайджанской стороной в связи с государственной безопасности. Вчера меня принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. На встрече мы обсуждали широкий спектр сотрудничества между нашими странами, а также ряд вопросов, которые касаются международной повестки. Хотелось бы с удовольствием отметить: нас в Азербайджане, как и всегда, приняли как настоящих друзей. Мы здесь чувствуем себя как дома. В связи с этим хотелось бы поблагодарить и руководство Азербайджана, и весь азербайджанский народ", - сказал Нарышкин, отвечая на вопрос РИА Новости.
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