https://ria.ru/20241003/nagrady-1976209255.html

Генштаб вручил награды добровольцам отряда "БАРС-33"

Генштаб вручил награды добровольцам отряда "БАРС-33" - РИА Новости, 03.10.2024

Генштаб вручил награды добровольцам отряда "БАРС-33"

Представитель Генштаба ВС РФ Александр Туляганов вручил государственные и ведомственные награды добровольцам отряда "БАРС-33" группировки войск "Днепр",... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:33

2024-10-03T16:33

2024-10-03T16:36

специальная военная операция на украине

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 3 окт - РИА Новости. Представитель Генштаба ВС РФ Александр Туляганов вручил государственные и ведомственные награды добровольцам отряда "БАРС-33" группировки войск "Днепр", передает корреспондент РИА Новости. "Показываете пример всем, как надо это все делать. Как уничтожать. Как работать. Война другая. Тоже вы все это понимаете. Это не афганская, не чеченская война, а совсем другие способы и принципы ведения боевых действий. И вы выполняете свой долг достойно", - сказал добровольцам начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-майор Туляганов. Он отметил, что добровольцы отряда "БАРС-33" достойно выполняют свой конституционный долг и защищают жителей новых территорий Российской Федерации. "Поэтому хочу вам пожелать, чтобы все, еще раз повторюсь, вернулись домой живы-здоровы. К своим семьям. Хотел бы еще вам сказать спасибо от лица всех, кого вы защищаете на этой территории, в наших новых регионах. Поэтому еще раз спасибо вам. Низкий поклон от всех граждан Российской Федерации. Удачи вам всем в бою", - сказал Туляганов. Всего добровольцам отряда "БАРС-33" было вручено более 30 государственных и ведомственных наград, среди которых были ордена "Мужества", медали "За Отвагу" и другие высокие награды. Один из награжденных рассказал корреспонденту РИА Новости о своем подвиге. "Поступление команды… Прорыв… И плюс вывез раненых - занимался ротацией. Смена как раз таки была, когда на нас наступление. До этого получил ранение тяжелое. Отрыв ноги. Поэтому воюю сейчас с протезом", - сказал агентству доброволец отряда "БАРС-33" с позывным "Пух", награжденный орденом "Мужества".

https://ria.ru/20241003/svo-1976105851.html

https://ria.ru/20240512/nagrazhdenie-1945327108.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность