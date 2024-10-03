https://ria.ru/20241003/mvf-1976245044.html

МВФ оценил влияние операции Израиля на ливанскую экономику

МВФ оценил влияние операции Израиля на ливанскую экономику - РИА Новости, 03.10.2024

МВФ оценил влияние операции Израиля на ливанскую экономику

Наземная операция Израиля против сил ливанского движения "Хезболлах" и воздушные бомбардировки Ливана ещё больше ухудшили положение ливанской экономики и... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T18:42

2024-10-03T18:42

2024-10-03T18:42

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мвф

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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Наземная операция Израиля против сил ливанского движения "Хезболлах" и воздушные бомбардировки Ливана ещё больше ухудшили положение ливанской экономики и социальную ситуацию в стране, заявила в четверг директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "В Ливане и без того мрачные перспективы ещё больше ухудшились… Недавнее обострение конфликта усугубляет и без того хрупкую макроэкономическую и социальную ситуацию в стране", - сообщила она журналистам на брифинге. По словам Козак, предварительные данные указывают на падение ВВП страны в первой половине 2024 года на 25%. Представитель МВФ добавила, что спустя почти год после начала обострения палестино-израильского конфликта экономика сектора Газа оказалась и вовсе разрушена. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241003/livan-1976187440.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, мвф, хамас