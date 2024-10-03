https://ria.ru/20241003/moskva-1976219569.html
Власти Москвы рассказали о зарядных автостанциях, выпускаемых в столице
Власти Москвы рассказали о зарядных автостанциях, выпускаемых в столице - РИА Новости, 03.10.2024
Власти Москвы рассказали о зарядных автостанциях, выпускаемых в столице
Город является одним из лидеров в сфере внедрения "зеленых технологий", делая акцент на использование электротранспорта; в частности, в Москве вырос объемы... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:20
2024-10-03T17:20
2024-10-03T17:20
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
технологии
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Город является одним из лидеров в сфере внедрения "зеленых технологий", делая акцент на использование электротранспорта; в частности, в Москве вырос объемы производства зарядных станций, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Московские заводы производят батареи для электротранспорта, инверторы для солнечных электростанций, двигатели на альтернативных источниках энергии, а также зарядные станции. Город, в свою очередь, создает благоприятные условия для развития бизнеса и предоставляет производителям широкий пул мер поддержки: от льготных инвесткредитов до спецстатусов и включения в отраслевые промышленные кластеры", - привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.Он пояснил, что сегодня в ОЭЗ "Технополис Москва" уже работает Московский кластер электромобилестроения, в состав которого входит 62 компании. Кроме того, в рамках офсетного контракта реализуется один из крупнейших проектов – строительство в Красной Пахре самой большой в России гигафабрики по производству аккумуляторных батарей для электротранспорта.Столичные компании выпускают различные зарядные устройства. При этом постоянно совершенствуются методы производства.Так, предприятие Rewatt производит 6 видов зарядных станций. Примечательно, что электроника, блоки управления, корпус, программное обеспечение – собственного производства. С начала года предприятие увеличило промышленные площади и увеличило объемы выпуска. Планируется произвести около 20 тысяч устройств до конца года, что в двадцать раз больше показателей прошлого года.Компания "Парус электро" специализируется на выпуске электронных устройств и преобразовательной техники, а также зарядных станций для электромобилей. В ассортименте - восемь моделей и 37 модификаций ЭЗС.По словам гендира компании Александра Клокова, по итогам 3-го квартала 2024 года предприятие произвело более 800 быстрых зарядных станций, а до конца года планируется выпустить в общей сложности 1,4 тысячи устройств."Также, в сентябре начали выпускать флагманской станции с новым дизайном. Ее облик - занял первое место в национальном конкурсе "Лучший промышленный дизайн", выиграв в номинации "Городской дизайн"", — приводятся в сообщении слова Клокова."САГА Технологии", выпускающая банкоматы и терминалы самообслуживания, также активно развивается в области электромобилестроения, производя одиннадцать моделей зарядок. В частности, устройства для одновременной зарядки двух электромобилей, для личного пользования в помещениях, компактные с креплением на стену и многие другие. Продукция компании используется в одиннадцати регионах страны.Коммерческий директор компании Оксана Калашникова отметила, что за восемь месяцев текущего года компания выпустила свыше трехсот зарядных станций. Их устанавливают как для личного, так и для коммерческого использования."В этом году мы начали выпуск 4 новых моделей, планируем развитие этого направления и по итогам 2024-го намерены нарастить выпуск в 3 раза по сравнению с предыдущим годом", — цитирует ДИПП Калашникову.В столице реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Москвы для отечественных промышленников и развитие производства. Созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий, напомнили в ДИПП.Столица является городом с развитым производством. На территории мегаполиса работают более 4,2 тысячи промышленных площадок, где трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых. Они выпускают различные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.
https://ria.ru/20241003/obuchenie-1976102595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анатолий гарбузов, технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Технологии
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Город является одним из лидеров в сфере внедрения "зеленых технологий", делая акцент на использование электротранспорта; в частности, в Москве вырос объемы производства зарядных станций, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Московские заводы производят батареи для электротранспорта, инверторы для солнечных электростанций, двигатели на альтернативных источниках энергии, а также зарядные станции. Город, в свою очередь, создает благоприятные условия для развития бизнеса и предоставляет производителям широкий пул мер поддержки: от льготных инвесткредитов до спецстатусов и включения в отраслевые промышленные кластеры", - привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.
Он пояснил, что сегодня в ОЭЗ "Технополис Москва" уже работает Московский кластер электромобилестроения, в состав которого входит 62 компании. Кроме того, в рамках офсетного контракта реализуется один из крупнейших проектов – строительство в Красной Пахре самой большой в России
гигафабрики по производству аккумуляторных батарей для электротранспорта.
Столичные компании выпускают различные зарядные устройства. При этом постоянно совершенствуются методы производства.
Так, предприятие Rewatt производит 6 видов зарядных станций. Примечательно, что электроника, блоки управления, корпус, программное обеспечение – собственного производства. С начала года предприятие увеличило промышленные площади и увеличило объемы выпуска. Планируется произвести около 20 тысяч устройств до конца года, что в двадцать раз больше показателей прошлого года.
Компания "Парус электро" специализируется на выпуске электронных устройств и преобразовательной техники, а также зарядных станций для электромобилей. В ассортименте - восемь моделей и 37 модификаций ЭЗС.
По словам гендира компании Александра Клокова, по итогам 3-го квартала 2024 года предприятие произвело более 800 быстрых зарядных станций, а до конца года планируется выпустить в общей сложности 1,4 тысячи устройств.
"Также, в сентябре начали выпускать флагманской станции с новым дизайном. Ее облик - занял первое место в национальном конкурсе "Лучший промышленный дизайн", выиграв в номинации "Городской дизайн"", — приводятся в сообщении слова Клокова.
"САГА Технологии", выпускающая банкоматы и терминалы самообслуживания, также активно развивается в области электромобилестроения, производя одиннадцать моделей зарядок. В частности, устройства для одновременной зарядки двух электромобилей, для личного пользования в помещениях, компактные с креплением на стену и многие другие. Продукция компании используется в одиннадцати регионах страны.
Коммерческий директор компании Оксана Калашникова отметила, что за восемь месяцев текущего года компания выпустила свыше трехсот зарядных станций. Их устанавливают как для личного, так и для коммерческого использования.
"В этом году мы начали выпуск 4 новых моделей, планируем развитие этого направления и по итогам 2024-го намерены нарастить выпуск в 3 раза по сравнению с предыдущим годом", — цитирует ДИПП Калашникову.
В столице реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Москвы для отечественных промышленников и развитие производства. Созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий, напомнили в ДИПП.
Столица является городом с развитым производством. На территории мегаполиса работают более 4,2 тысячи промышленных площадок, где трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых. Они выпускают различные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.