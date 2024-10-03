https://ria.ru/20241003/moskva-1976211312.html

Горхозяйство Москвы: студентов ВГИК обучат экологической грамотности

Горхозяйство Москвы: студентов ВГИК обучат экологической грамотности - РИА Новости, 03.10.2024

Горхозяйство Москвы: студентов ВГИК обучат экологической грамотности

Студентов ВГИК обучат экологической грамотности в рамках соглашения об экопросвещении между университетом и региональным оператором АО "Экотехпром", сообщается... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:41

2024-10-03T16:41

2024-10-03T16:41

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Студентов ВГИК обучат экологической грамотности в рамках соглашения об экопросвещении между университетом и региональным оператором АО "Экотехпром", сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Региональный оператор Москвы АО "Экотехпром" подписал соглашение о партнерстве в области экопросвещения с Всероссийским государственным университетом кинематографии имени С. А. Герасимова. Для студентов проведут лекции, экоквизы и творческие конкурсы. А ещё в университете появятся удобные боксы для разных видов вторсырья, и пройдёт несколько экологических акций", - говорится в сообщении ведомства. Горхозяйство Москвы отмечает, что первая лекция для первокурсников уже прошла. Студентам рассказали, как в Москве устроена система обращения с отходами, для чего нужны "серый" и "синий" баки, какие привычки можно считать экологичными, и что такое осознанное потребление. После лекции для закрепления знаний провели викторину.

https://ria.ru/20241003/moskva-1976137365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, вгик, экология в россии