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Горхозяйство Москвы: студентов ВГИК обучат экологической грамотности - РИА Новости, 03.10.2024
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Горхозяйство Москвы: студентов ВГИК обучат экологической грамотности
Горхозяйство Москвы: студентов ВГИК обучат экологической грамотности - РИА Новости, 03.10.2024
Горхозяйство Москвы: студентов ВГИК обучат экологической грамотности
Студентов ВГИК обучат экологической грамотности в рамках соглашения об экопросвещении между университетом и региональным оператором АО "Экотехпром", сообщается... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:41
2024-10-03T16:41
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Студентов ВГИК обучат экологической грамотности в рамках соглашения об экопросвещении между университетом и региональным оператором АО "Экотехпром", сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Региональный оператор Москвы АО "Экотехпром" подписал соглашение о партнерстве в области экопросвещения с Всероссийским государственным университетом кинематографии имени С. А. Герасимова. Для студентов проведут лекции, экоквизы и творческие конкурсы. А ещё в университете появятся удобные боксы для разных видов вторсырья, и пройдёт несколько экологических акций", - говорится в сообщении ведомства. Горхозяйство Москвы отмечает, что первая лекция для первокурсников уже прошла. Студентам рассказали, как в Москве устроена система обращения с отходами, для чего нужны "серый" и "синий" баки, какие привычки можно считать экологичными, и что такое осознанное потребление. После лекции для закрепления знаний провели викторину.
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москва, вгик, экология в россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ВГИК, Экология в России

Горхозяйство Москвы: студентов ВГИК обучат экологической грамотности

© iStock.com / LuckyBusinessСтуденты во время лекции
Студенты во время лекции - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© iStock.com / LuckyBusiness
Студенты во время лекции
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Студентов ВГИК обучат экологической грамотности в рамках соглашения об экопросвещении между университетом и региональным оператором АО "Экотехпром", сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Региональный оператор Москвы АО "Экотехпром" подписал соглашение о партнерстве в области экопросвещения с Всероссийским государственным университетом кинематографии имени С. А. Герасимова. Для студентов проведут лекции, экоквизы и творческие конкурсы. А ещё в университете появятся удобные боксы для разных видов вторсырья, и пройдёт несколько экологических акций", - говорится в сообщении ведомства.
Горхозяйство Москвы отмечает, что первая лекция для первокурсников уже прошла. Студентам рассказали, как в Москве устроена система обращения с отходами, для чего нужны "серый" и "синий" баки, какие привычки можно считать экологичными, и что такое осознанное потребление. После лекции для закрепления знаний провели викторину.
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