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На западе Москвы временно закроют дорожное движение по ряду улиц - РИА Новости, 03.10.2024
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07:44 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/moskva-1976076645.html
На западе Москвы временно закроют дорожное движение по ряду улиц
На западе Москвы временно закроют дорожное движение по ряду улиц - РИА Новости, 03.10.2024
На западе Москвы временно закроют дорожное движение по ряду улиц
Улицы в районе Университетской площади Москвы временно закроют для транспорта в связи с проведением полумарафона "Моя столица", сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T07:44
2024-10-03T07:44
москва
общество
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Улицы в районе Университетской площади Москвы временно закроют для транспорта в связи с проведением полумарафона "Моя столица", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На западе столицы 5 и 6 октября временно перекроют движение транспорта. Это связано с проведением полумарафона "Моя столица". Так, с 12:00 5 октября до 20:00 6 октября нельзя будет проехать вдоль парковки на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина", - говорится в сообщении. Отмечается, что 6 октября с 07:00 до 17:00 ограничат движение транспорта на участке улицы Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта, а с 07:00 до 20:00 - на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина. Кроме того, с 00:01 5 октября до окончания мероприятия на участках ограничений нельзя будет парковаться.
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москва, общество
Москва, Общество
На западе Москвы временно закроют дорожное движение по ряду улиц

На западе Москвы 5 и 6 октября временно закроют ряд улиц для движения транспорта

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Улицы в районе Университетской площади Москвы временно закроют для транспорта в связи с проведением полумарафона "Моя столица", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"На западе столицы 5 и 6 октября временно перекроют движение транспорта. Это связано с проведением полумарафона "Моя столица". Так, с 12:00 5 октября до 20:00 6 октября нельзя будет проехать вдоль парковки на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 6 октября с 07:00 до 17:00 ограничат движение транспорта на участке улицы Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта, а с 07:00 до 20:00 - на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина.
Кроме того, с 00:01 5 октября до окончания мероприятия на участках ограничений нельзя будет парковаться.
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