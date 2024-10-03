https://ria.ru/20241003/moskva-1976076645.html
На западе Москвы временно закроют дорожное движение по ряду улиц
На западе Москвы временно закроют дорожное движение по ряду улиц - РИА Новости, 03.10.2024
На западе Москвы временно закроют дорожное движение по ряду улиц
Улицы в районе Университетской площади Москвы временно закроют для транспорта в связи с проведением полумарафона "Моя столица", сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T07:44
2024-10-03T07:44
2024-10-03T07:44
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961462106_0:0:3246:1826_1920x0_80_0_0_dcf8eabb205f047310f2351b99b6972b.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Улицы в районе Университетской площади Москвы временно закроют для транспорта в связи с проведением полумарафона "Моя столица", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На западе столицы 5 и 6 октября временно перекроют движение транспорта. Это связано с проведением полумарафона "Моя столица". Так, с 12:00 5 октября до 20:00 6 октября нельзя будет проехать вдоль парковки на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина", - говорится в сообщении. Отмечается, что 6 октября с 07:00 до 17:00 ограничат движение транспорта на участке улицы Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта, а с 07:00 до 20:00 - на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина. Кроме того, с 00:01 5 октября до окончания мероприятия на участках ограничений нельзя будет парковаться.
https://realty.ria.ru/20240715/vokzal-1959694916.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961462106_515:0:3246:2048_1920x0_80_0_0_30affbc0031450c59153b8e7e28343db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
На западе Москвы временно закроют дорожное движение по ряду улиц
На западе Москвы 5 и 6 октября временно закроют ряд улиц для движения транспорта
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Улицы в районе Университетской площади Москвы временно закроют для транспорта в связи с проведением полумарафона "Моя столица", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"На западе столицы 5 и 6 октября временно перекроют движение транспорта. Это связано с проведением полумарафона "Моя столица". Так, с 12:00 5 октября до 20:00 6 октября нельзя будет проехать вдоль парковки на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 6 октября с 07:00 до 17:00 ограничат движение транспорта на участке улицы Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта, а с 07:00 до 20:00 - на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина.
Кроме того, с 00:01 5 октября до окончания мероприятия на участках ограничений нельзя будет парковаться.