https://ria.ru/20241003/moskva-1976076645.html

На западе Москвы временно закроют дорожное движение по ряду улиц

На западе Москвы временно закроют дорожное движение по ряду улиц - РИА Новости, 03.10.2024

На западе Москвы временно закроют дорожное движение по ряду улиц

Улицы в районе Университетской площади Москвы временно закроют для транспорта в связи с проведением полумарафона "Моя столица", сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T07:44

2024-10-03T07:44

2024-10-03T07:44

москва

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961462106_0:0:3246:1826_1920x0_80_0_0_dcf8eabb205f047310f2351b99b6972b.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Улицы в районе Университетской площади Москвы временно закроют для транспорта в связи с проведением полумарафона "Моя столица", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На западе столицы 5 и 6 октября временно перекроют движение транспорта. Это связано с проведением полумарафона "Моя столица". Так, с 12:00 5 октября до 20:00 6 октября нельзя будет проехать вдоль парковки на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина", - говорится в сообщении. Отмечается, что 6 октября с 07:00 до 17:00 ограничат движение транспорта на участке улицы Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта, а с 07:00 до 20:00 - на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина. Кроме того, с 00:01 5 октября до окончания мероприятия на участках ограничений нельзя будет парковаться.

https://realty.ria.ru/20240715/vokzal-1959694916.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, общество