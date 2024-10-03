https://ria.ru/20241003/moshennichestvo-1976078567.html

В Югре возбудили дело о мошенничестве при покупке автобусов

В Югре возбудили дело о мошенничестве при покупке автобусов - РИА Новости, 03.10.2024

В Югре возбудили дело о мошенничестве при покупке автобусов

В Ханты-Мансийском автономном округе возбуждено уголовное дело о мошенничестве при покупке автобусов большого класса, его фигурантом стал чиновник из... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T08:12

2024-10-03T08:12

2024-10-03T08:12

происшествия

россия

ханты-мансийский автономный округ

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 3 окт – РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе возбуждено уголовное дело о мошенничестве при покупке автобусов большого класса, его фигурантом стал чиновник из правительства округа, сообщает пресс-служба УФСБ России по Тюменской области. По версии следствия, подозреваемый, являясь должностным лицом, используя свое служебное положение, в рамках исполнения госконтракта на покупку автобусов большого класса, в нарушение требований федерального законодательства в сфере закупок принял и оплатил транспорт по завышенным ценам, не соответствующим условиям контракта. Общий ущерб бюджету Югры от его деятельности превысил 133 миллиона рублей. "В результате оперативно-розыскных мероприятий задокументирована противоправная деятельность должностного лица департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры, причастного к мошенничеству в особо крупном размере… Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере)", - указано в сообщении. Отмечается, что в стадии расследования также находится ранее возбужденное уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. За совершение указанных уголовных преступлений подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей, отмечают в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20241002/sk-1976016405.html

https://ria.ru/20240829/sk-1969204439.html

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ханты-мансийский автономный округ

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, ханты-мансийский автономный округ, тюменская область