https://ria.ru/20241003/mosgorsud-1976124361.html

Суд рассмотрит дело американца Хаббарда в закрытом режиме

Суд рассмотрит дело американца Хаббарда в закрытом режиме - РИА Новости, 03.10.2024

Суд рассмотрит дело американца Хаббарда в закрытом режиме

Мосгорсуд в закрытом режиме продолжит рассматривать уголовное дело в отношении американского пенсионера Стефана Хаббарда о наемничестве из-за участия в военном... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T12:24

2024-10-03T12:24

2024-10-03T12:24

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изюм (город)

россия

московский городской суд

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мосгорсуд в закрытом режиме продолжит рассматривать уголовное дело в отношении американского пенсионера Стефана Хаббарда о наемничестве из-за участия в военном конфликте с Россией на стороне Украины за денежное вознаграждение, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда. Соответствующее ходатайство заявила прокурор, указав, что таким образом будет обеспечена безопасность участников процесса. Сам Хаббард поддержал ходатайство. "Я не хочу, чтобы были посторонние", - заявил он. "Ходатайство удовлетворить", - огласила решение судья. Стефан Джеймс Хаббард (в другой вариации - Стивен Джеймс Хамберд) – 72-летний уроженец Мичигана, США, гражданин этой страны, пенсионер. Он проживал на Украине с 2014 года. Как следует из оглашенных ранее в суде данных, мужчина в феврале 2022 года заключил контракт с батальном территориальной обороны харьковского города Изюм (войсковая часть подведомственна минобороны Украины) за денежное довольствие в размере не менее одной тысячи долларов в месяц. Он прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами, до апреля 2022 года Хаббард нес службу, "принимал участие в вооруженном конфликте", пока 2 апреля не был задержан российским военнослужащим. Обстоятельства задержания не уточнялись. Вину Хаббард признал. По статье УК об участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. В мае 2022 года в Telegram-каналах и СМИ было распространено видеоинтервью с Хаббардом. В нем он заявил, что переехал с супругой в город Изюм (Харьковская область) в 2014 году, а позднее стал свидетелем того, как "украинская армия обстреливала Изюм для пропагандистских целей – чтобы посеять страх среди населения Изюма". Кроме того, Хаббард делился мнением о том, что украинская армия контролируется "иностранными государствами". Обстоятельства записи интервью неизвестны, как и статус американца на тот момент.

https://ria.ru/20240928/naemniki-1975245398.html

https://ria.ru/20240925/avstraliya-1974588622.html

https://ria.ru/20240927/naemnik-1975076995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, изюм (город), россия, московский городской суд