https://ria.ru/20241003/moldavija-1976233035.html

В Молдавии заблокировали еще пять сайтов

В Молдавии заблокировали еще пять сайтов - РИА Новости, 03.10.2024

В Молдавии заблокировали еще пять сайтов

Еще пять сайтов, среди них Yandex, Rutube, Дзен, заблокированы в Молдавии по запросу Службы информации и безопасности (СИБ), сообщил крупнейший... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T18:11

2024-10-03T18:11

2024-10-03T18:11

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московский комсомолец

санкции сша против "россии сегодня" и rt

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КИШИНЕВ, 3 окт – РИА Новости. Еще пять сайтов, среди них Yandex, Rutube, Дзен, заблокированы в Молдавии по запросу Службы информации и безопасности (СИБ), сообщил крупнейший интернет-провайдер в республике Orange. "Согласно уведомлению №. E/10568 от 02.10.2024, выданному Службой информации и безопасности Республики Молдова, Orange Молдова заблокировала доступ собственных пользователей к следующим веб-страницам: moldova24.online, pwa.moldova24.online, rutube.ru, yandex.ru, dzen.ru", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте провайдера. На минувшей неделе СИБ Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости. Уточнялось, что уведомление СИБ было оформлено и отправлено операторам 25 сентября. В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре 2023 года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов, таких как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры.

https://ria.ru/20240925/sanktsii-1974557246.html

https://ria.ru/20240926/moldaviya-1974755800.html

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в мире, украина, россия, кишинев, московский комсомолец, санкции сша против "россии сегодня" и rt