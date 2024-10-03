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Таубер назвала прошедшие по ее делу заседания суда цирком - РИА Новости, 03.10.2024
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17:46 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/moldavija-1976230514.html
Таубер назвала прошедшие по ее делу заседания суда цирком
Таубер назвала прошедшие по ее делу заседания суда цирком - РИА Новости, 03.10.2024
Таубер назвала прошедшие по ее делу заседания суда цирком
Депутат молдавского парламента от Марина Таубер назвала цирковым представлением последние заседания суда в Кишиневе по делу о ее возможной причастности к... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:46
2024-10-03T17:46
в мире
молдавия
кишинев
марина таубер
илан шор
майя санду
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КИШИНЕВ, 3 окт – РИА Новости. Депутат молдавского парламента от Марина Таубер назвала цирковым представлением последние заседания суда в Кишиневе по делу о ее возможной причастности к незаконному финансированию запрещенной партии "Шор". Власти обвиняют Таубер в незаконном финансировании партий, а также во "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года. Таубер тогда участвовала в митинге в поддержку политика. "Это уже второе заседание суда за эту неделю. Вчера было, сегодня. Очередное цирковое представление. Все свидетели очень негативно настроены или их так настроили. Вчера свидетель кричал, сегодня другой свидетель добавлял что-то от себя. А все они – представители, служители закона, которые должны защищать всех граждан абсолютно. А их предвзятое политическое отношение сквозит в их словах", - сказала Таубер журналистам. По ее словам, из-за заседаний она теряет практически целый день вместо того, чтобы вести свою работу как депутат. "Я не знаю, сколько может длиться заседание, и я не могу спланировать свои встречи с людьми по республике", - отметила она. Следующее заседания по делу Таубер, исходя из графика, опубликованного на портале судебных инстанций республики, состоится 8 октября. Конституционный суд Молдавии в июне 2023 года постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор" из-за проблем с финансированием. Согласно этому же решению, партия считается распущенной, представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20241003/gagauziya-1976144892.html
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в мире, молдавия, кишинев, марина таубер, илан шор, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Марина Таубер, Илан Шор, Майя Санду
Таубер назвала прошедшие по ее делу заседания суда цирком

Депутат Таубер заявила, что свидетели по ее делу очень негативно настроены

© Marina Tauber/TelegramДепутат парламента Молдавии Марина Таубер возле комиссариата полиции сектора Буюканы в Кишиневе
Депутат парламента Молдавии Марина Таубер возле комиссариата полиции сектора Буюканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Marina Tauber/Telegram
Депутат парламента Молдавии Марина Таубер возле комиссариата полиции сектора Буюканы в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 3 окт – РИА Новости. Депутат молдавского парламента от Марина Таубер назвала цирковым представлением последние заседания суда в Кишиневе по делу о ее возможной причастности к незаконному финансированию запрещенной партии "Шор".
Власти обвиняют Таубер в незаконном финансировании партий, а также во "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года. Таубер тогда участвовала в митинге в поддержку политика.
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Вчера, 13:45
"Это уже второе заседание суда за эту неделю. Вчера было, сегодня. Очередное цирковое представление. Все свидетели очень негативно настроены или их так настроили. Вчера свидетель кричал, сегодня другой свидетель добавлял что-то от себя. А все они – представители, служители закона, которые должны защищать всех граждан абсолютно. А их предвзятое политическое отношение сквозит в их словах", - сказала Таубер журналистам.
По ее словам, из-за заседаний она теряет практически целый день вместо того, чтобы вести свою работу как депутат. "Я не знаю, сколько может длиться заседание, и я не могу спланировать свои встречи с людьми по республике", - отметила она.
Следующее заседания по делу Таубер, исходя из графика, опубликованного на портале судебных инстанций республики, состоится 8 октября.
Конституционный суд Молдавии в июне 2023 года постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор" из-за проблем с финансированием. Согласно этому же решению, партия считается распущенной, представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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В миреМолдавияКишиневМарина ТауберИлан ШорМайя Санду
 
 
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