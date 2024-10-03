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В Молдавии протестующие требуют освободить задержанных активистов - РИА Новости, 03.10.2024
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12:54 03.10.2024 (обновлено: 12:55 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/moldavija-1976134308.html
В Молдавии протестующие требуют освободить задержанных активистов
В Молдавии протестующие требуют освободить задержанных активистов - РИА Новости, 03.10.2024
В Молдавии протестующие требуют освободить задержанных активистов
Сотни жителей города Кагул на юге Молдавии вышли на пикет у здания суда с требованием освободить пятерых активистов оппозиционного блока "Победа", задержанных 1 РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:54
2024-10-03T12:55
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 3 окт – РИА Новости. Сотни жителей города Кагул на юге Молдавии вышли на пикет у здания суда с требованием освободить пятерых активистов оппозиционного блока "Победа", задержанных 1 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе политсилы. Ранее во вторник Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии провел обыски в Комрате, столице Гагаузии, в рамках дела о незаконном финансировании политических партий. В ходе мероприятий силовиков были задержаны пять человек, их поместили в изолятор на 72 часа. "Люди протестуют против произвола властей. Прокуроры требуют ареста активистов, но они невиновны", — заявили в пресс-службе блока, подчеркнув, что протесты продолжатся, если суд оставит активистов под стражей. Одновременно в Кишиневе проходит очередное заседание суда по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией 24 апреля направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул, которую власти обвиняют в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Гуцул ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
https://ria.ru/20241001/kishinev-1975835334.html
https://ria.ru/20241001/rossija-1975657230.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, таможенный союз
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, Таможенный союз
В Молдавии протестующие требуют освободить задержанных активистов

На юге Молдавии сотни протестующих требуют освободить задержанных активистов

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 окт – РИА Новости. Сотни жителей города Кагул на юге Молдавии вышли на пикет у здания суда с требованием освободить пятерых активистов оппозиционного блока "Победа", задержанных 1 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе политсилы.
Ранее во вторник Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии провел обыски в Комрате, столице Гагаузии, в рамках дела о незаконном финансировании политических партий. В ходе мероприятий силовиков были задержаны пять человек, их поместили в изолятор на 72 часа.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Оппозиция в Молдавии начала обратный отсчет правления Санду
1 октября, 23:01
"Люди протестуют против произвола властей. Прокуроры требуют ареста активистов, но они невиновны", — заявили в пресс-службе блока, подчеркнув, что протесты продолжатся, если суд оставит активистов под стражей.
Одновременно в Кишиневе проходит очередное заседание суда по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию.
Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией 24 апреля направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул, которую власти обвиняют в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Гуцул ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием.
Верховный Совет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Россия имеет возможности для поддержки Приднестровья, заявили в МИД ПМР
1 октября, 09:40
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Гагаузия попросила Молдавию освободить партию гумпомощи из России от пошлин
26 сентября, 17:49
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулМайя СандуТаможенный союз
 
 
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