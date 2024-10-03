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Липецкую систему переработки ТКО модернизируют за 15 млн рублей - РИА Новости, 03.10.2024
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Липецкая область
 
14:51 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/modernizatsiya-1976170239.html
Липецкую систему переработки ТКО модернизируют за 15 млн рублей
Липецкую систему переработки ТКО модернизируют за 15 млн рублей - РИА Новости, 03.10.2024
Липецкую систему переработки ТКО модернизируют за 15 млн рублей
На модернизацию системы сбора и переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) в Липецкой области в этом году направлено 15 миллионов рублей, обновление... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:51
2024-10-03T14:51
липецкая область
елец
задонский район
игорь артамонов
жкх
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. На модернизацию системы сбора и переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) в Липецкой области в этом году направлено 15 миллионов рублей, обновление материально-технической базы в этой сфере власти региона намерены продолжать, отметил глава региона Игорь Артамонов. Он подчеркнул, что в рамках выделенных инвестиций в этом году власти Липецкой области закупили около 1,2 тысячи новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов для Ельца, Лебедянского, Данковского, Долгоруковского, Тербунского, Краснинского, Задонского районов и Добровского округа. В следующем году контейнеры получат еще семь муниципалитетов. Как сообщил Артамонов, кроме контейнеров для ТКО приобретен мусоровоз, который собирает, прессует и вывозит мусор в Волховском районе области. "В этом году на обновление системы переработки отходов мы выделили 15 миллионов рублей. Планируем и дальше расширять парк коммунальной техники и закупать контейнеры", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20241002/avtodorogi-1975972436.html
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елец, задонский район, игорь артамонов, жкх
Липецкая область, Елец, Задонский район, Игорь Артамонов, ЖКХ

Липецкую систему переработки ТКО модернизируют за 15 млн рублей

© Фото : пресс-служа правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото : пресс-служа правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. На модернизацию системы сбора и переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) в Липецкой области в этом году направлено 15 миллионов рублей, обновление материально-технической базы в этой сфере власти региона намерены продолжать, отметил глава региона Игорь Артамонов.
Он подчеркнул, что в рамках выделенных инвестиций в этом году власти Липецкой области закупили около 1,2 тысячи новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов для Ельца, Лебедянского, Данковского, Долгоруковского, Тербунского, Краснинского, Задонского районов и Добровского округа. В следующем году контейнеры получат еще семь муниципалитетов.
Как сообщил Артамонов, кроме контейнеров для ТКО приобретен мусоровоз, который собирает, прессует и вывозит мусор в Волховском районе области.
"В этом году на обновление системы переработки отходов мы выделили 15 миллионов рублей. Планируем и дальше расширять парк коммунальной техники и закупать контейнеры", - отметил губернатор.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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Липецкая областьЕлецЗадонский районИгорь АртамоновЖКХ
 
 
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