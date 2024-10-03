Липецкую систему переработки ТКО модернизируют за 15 млн рублей
© Фото : пресс-служа правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото : пресс-служа правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. На модернизацию системы сбора и переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) в Липецкой области в этом году направлено 15 миллионов рублей, обновление материально-технической базы в этой сфере власти региона намерены продолжать, отметил глава региона Игорь Артамонов.
Он подчеркнул, что в рамках выделенных инвестиций в этом году власти Липецкой области закупили около 1,2 тысячи новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов для Ельца, Лебедянского, Данковского, Долгоруковского, Тербунского, Краснинского, Задонского районов и Добровского округа. В следующем году контейнеры получат еще семь муниципалитетов.
Как сообщил Артамонов, кроме контейнеров для ТКО приобретен мусоровоз, который собирает, прессует и вывозит мусор в Волховском районе области.
"В этом году на обновление системы переработки отходов мы выделили 15 миллионов рублей. Планируем и дальше расширять парк коммунальной техники и закупать контейнеры", - отметил губернатор.
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