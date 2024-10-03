https://ria.ru/20241003/modernizatsiya-1976170239.html

Липецкую систему переработки ТКО модернизируют за 15 млн рублей

Липецкую систему переработки ТКО модернизируют за 15 млн рублей - РИА Новости, 03.10.2024

Липецкую систему переработки ТКО модернизируют за 15 млн рублей

На модернизацию системы сбора и переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) в Липецкой области в этом году направлено 15 миллионов рублей, обновление... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T14:51

2024-10-03T14:51

2024-10-03T14:51

липецкая область

елец

задонский район

игорь артамонов

жкх

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. На модернизацию системы сбора и переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) в Липецкой области в этом году направлено 15 миллионов рублей, обновление материально-технической базы в этой сфере власти региона намерены продолжать, отметил глава региона Игорь Артамонов. Он подчеркнул, что в рамках выделенных инвестиций в этом году власти Липецкой области закупили около 1,2 тысячи новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов для Ельца, Лебедянского, Данковского, Долгоруковского, Тербунского, Краснинского, Задонского районов и Добровского округа. В следующем году контейнеры получат еще семь муниципалитетов. Как сообщил Артамонов, кроме контейнеров для ТКО приобретен мусоровоз, который собирает, прессует и вывозит мусор в Волховском районе области. "В этом году на обновление системы переработки отходов мы выделили 15 миллионов рублей. Планируем и дальше расширять парк коммунальной техники и закупать контейнеры", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20241002/avtodorogi-1975972436.html

елец

задонский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

елец, задонский район, игорь артамонов, жкх