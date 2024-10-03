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Мишустин прокомментировал подготовку соглашения о ЗСТ между Ираном и ЗСТ - РИА Новости, 03.10.2024
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14:43 03.10.2024 (обновлено: 14:47 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/mishustin-1976164502.html
Мишустин прокомментировал подготовку соглашения о ЗСТ между Ираном и ЗСТ
Мишустин прокомментировал подготовку соглашения о ЗСТ между Ираном и ЗСТ - РИА Новости, 03.10.2024
Мишустин прокомментировал подготовку соглашения о ЗСТ между Ираном и ЗСТ
Москва рассчитывает, что соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС вступит в силу в ближайшее время, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:43
2024-10-03T14:47
евразийский экономический союз
иран
михаил мишустин
москва
россия
экономика
масуд пезешкиан
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Москва рассчитывает, что соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС вступит в силу в ближайшее время, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин посетил Иран в понедельник, провел в столице страны переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также с вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом."Достаточно подробно обсудили вопрос, связанный с присоединением Ирана к Евразийскому экономическому союзу в качестве государства-наблюдателя. Мы рассчитываем, что в ближайшее время вступит в силу соглашение о свободной торговле между союзом (ЕАЭС) и Ираном, которое существенно улучшит условия работы российских экспортеров на иранском рынке", - сказал Мишустин на заседании российского кабмина.
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евразийский экономический союз, иран, михаил мишустин, москва, россия, экономика, масуд пезешкиан
Евразийский экономический союз, Иран, Михаил Мишустин, Москва, Россия, Экономика, Масуд Пезешкиан
Мишустин прокомментировал подготовку соглашения о ЗСТ между Ираном и ЗСТ

Мишустин: рассчитываем на вступление в силу соглашения о ЗСТ между Ираном и ЕАЭС

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Москва рассчитывает, что соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС вступит в силу в ближайшее время, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин посетил Иран в понедельник, провел в столице страны переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также с вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом.
"Достаточно подробно обсудили вопрос, связанный с присоединением Ирана к Евразийскому экономическому союзу в качестве государства-наблюдателя. Мы рассчитываем, что в ближайшее время вступит в силу соглашение о свободной торговле между союзом (ЕАЭС) и Ираном, которое существенно улучшит условия работы российских экспортеров на иранском рынке", - сказал Мишустин на заседании российского кабмина.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
ЕАЭС открыт для тех, кто готов к равноправному партнерству, заявил Мишустин
1 октября, 14:21
 
Евразийский экономический союзИранМихаил МишустинМоскваРоссияЭкономикаМасуд Пезешкиан
 
 
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