https://ria.ru/20241003/mishustin-1976164502.html

Мишустин прокомментировал подготовку соглашения о ЗСТ между Ираном и ЗСТ

Мишустин прокомментировал подготовку соглашения о ЗСТ между Ираном и ЗСТ - РИА Новости, 03.10.2024

Мишустин прокомментировал подготовку соглашения о ЗСТ между Ираном и ЗСТ

Москва рассчитывает, что соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС вступит в силу в ближайшее время, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T14:43

2024-10-03T14:43

2024-10-03T14:47

евразийский экономический союз

иран

михаил мишустин

москва

россия

экономика

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Москва рассчитывает, что соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС вступит в силу в ближайшее время, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин посетил Иран в понедельник, провел в столице страны переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также с вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом."Достаточно подробно обсудили вопрос, связанный с присоединением Ирана к Евразийскому экономическому союзу в качестве государства-наблюдателя. Мы рассчитываем, что в ближайшее время вступит в силу соглашение о свободной торговле между союзом (ЕАЭС) и Ираном, которое существенно улучшит условия работы российских экспортеров на иранском рынке", - сказал Мишустин на заседании российского кабмина.

https://ria.ru/20241001/mishustin-1975726650.html

иран

москва

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Дарья Буймова

евразийский экономический союз, иран, михаил мишустин, москва, россия, экономика, масуд пезешкиан