https://ria.ru/20241003/minsk-1976164377.html

В МИД Белоруссии назвали обвинения Литвы в МУС абсурдными

В МИД Белоруссии назвали обвинения Литвы в МУС абсурдными - РИА Новости, 03.10.2024

В МИД Белоруссии назвали обвинения Литвы в МУС абсурдными

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил РИА Новости, что выдвигаемые обвинения в адрес белорусских властей в обращении Литвы в Международный уголовный суд... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T14:43

2024-10-03T14:43

2024-10-03T14:43

вильнюс

в мире

литва

белоруссия

международный уголовный суд

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МИНСК, 3 окт - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил РИА Новости, что выдвигаемые обвинения в адрес белорусских властей в обращении Литвы в Международный уголовный суд абсурдны и надуманы. Ранее Вильнюс обратился в этот суд с просьбой начать расследование "преступлений против человечности", якобы совершаемых властями Белоруссии. "Не нужно быть признанным экспертом в области международного права, чтобы понять абсурдность и надуманность выдвигаемых обвинений. Для нас очевидна бесперспективность потуг Вильнюса и их кураторов", - сказал Рыженков. Он подчеркнул, что Минск спокойно смотрит на эту возню и не перестает призывать соседей к благоразумию и адекватности.

https://ria.ru/20241001/belorussija-1975775940.html

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вильнюс, в мире, литва, белоруссия, международный уголовный суд