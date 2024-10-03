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В МИД Белоруссии назвали обвинения Литвы в МУС абсурдными
В МИД Белоруссии назвали обвинения Литвы в МУС абсурдными - РИА Новости, 03.10.2024
В МИД Белоруссии назвали обвинения Литвы в МУС абсурдными
Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил РИА Новости, что выдвигаемые обвинения в адрес белорусских властей в обращении Литвы в Международный уголовный суд... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:43
2024-10-03T14:43
2024-10-03T14:43
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белоруссия
международный уголовный суд
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МИНСК, 3 окт - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил РИА Новости, что выдвигаемые обвинения в адрес белорусских властей в обращении Литвы в Международный уголовный суд абсурдны и надуманы. Ранее Вильнюс обратился в этот суд с просьбой начать расследование "преступлений против человечности", якобы совершаемых властями Белоруссии. "Не нужно быть признанным экспертом в области международного права, чтобы понять абсурдность и надуманность выдвигаемых обвинений. Для нас очевидна бесперспективность потуг Вильнюса и их кураторов", - сказал Рыженков. Он подчеркнул, что Минск спокойно смотрит на эту возню и не перестает призывать соседей к благоразумию и адекватности.
https://ria.ru/20241001/belorussija-1975775940.html
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вильнюс, в мире, литва, белоруссия, международный уголовный суд
Вильнюс, В мире, Литва, Белоруссия, Международный уголовный суд
В МИД Белоруссии назвали обвинения Литвы в МУС абсурдными
МИД Белоруссии: обвинения в адрес Минска в обращении Литвы в МУС абсурдны