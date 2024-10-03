https://ria.ru/20241003/medsestra-1976248886.html

Медсестру из Москвы приговорили к восьми годам колонии за фейки об армии

Медсестру из Москвы приговорили к восьми годам колонии за фейки об армии - РИА Новости, 03.10.2024

Медсестру из Москвы приговорили к восьми годам колонии за фейки об армии

Суд в Москве приговорил к восьми годам колонии медсестру Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ольгу Меньших за распространение фейков об... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T18:58

2024-10-03T18:58

2024-10-03T18:58

происшествия

национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова

москва

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к восьми годам колонии медсестру Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ольгу Меньших за распространение фейков об армии России, сообщили РИА Новости в Дорогомиловском суде Москвы. "Суд признал Меньших виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет",- сказал собеседник агентства. Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима. Кроме того, ей запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на три года. В инстанции уточнили, что фигурантка распространяла недостоверную информацию в социальной сети "ВКонтакте". Адвокат Меньших Леонид Соловьев рассказал РИА Новости, что его доверительница работала медицинской сестрой- анастезистом в Национальном медико-хирургическом центре имени Н.И. Пирогова.

https://ria.ru/20240927/feyki-1975057761.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова, москва