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Медсестру из Москвы приговорили к восьми годам колонии за фейки об армии - РИА Новости, 03.10.2024
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18:58 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/medsestra-1976248886.html
Медсестру из Москвы приговорили к восьми годам колонии за фейки об армии
Медсестру из Москвы приговорили к восьми годам колонии за фейки об армии - РИА Новости, 03.10.2024
Медсестру из Москвы приговорили к восьми годам колонии за фейки об армии
Суд в Москве приговорил к восьми годам колонии медсестру Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ольгу Меньших за распространение фейков об... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T18:58
2024-10-03T18:58
происшествия
национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова
москва
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к восьми годам колонии медсестру Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ольгу Меньших за распространение фейков об армии России, сообщили РИА Новости в Дорогомиловском суде Москвы. "Суд признал Меньших виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет",- сказал собеседник агентства. Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима. Кроме того, ей запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на три года. В инстанции уточнили, что фигурантка распространяла недостоверную информацию в социальной сети "ВКонтакте". Адвокат Меньших Леонид Соловьев рассказал РИА Новости, что его доверительница работала медицинской сестрой- анастезистом в Национальном медико-хирургическом центре имени Н.И. Пирогова.
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происшествия, национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова, москва
Происшествия, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, Москва
Медсестру из Москвы приговорили к восьми годам колонии за фейки об армии

Медсестра в Москве получила восемь лет колонии за фейки о российской армии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к восьми годам колонии медсестру Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ольгу Меньших за распространение фейков об армии России, сообщили РИА Новости в Дорогомиловском суде Москвы.
«
"Суд признал Меньших виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет",- сказал собеседник агентства.
Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима. Кроме того, ей запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на три года.
В инстанции уточнили, что фигурантка распространяла недостоверную информацию в социальной сети "ВКонтакте".
Адвокат Меньших Леонид Соловьев рассказал РИА Новости, что его доверительница работала медицинской сестрой- анастезистом в Национальном медико-хирургическом центре имени Н.И. Пирогова.
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