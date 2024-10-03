https://ria.ru/20241003/mavrikiy-1976266242.html

Премьер Маврикия заявил о завершении деколонизации страны

Премьер Маврикия заявил о завершении деколонизации страны - РИА Новости, 03.10.2024

Премьер Маврикия заявил о завершении деколонизации страны

"Деколонизация" Маврикия завершена, заявил премьер-министр страны Правинд Джагнат на фоне возвращения в состав государства архипелага Чагос со стороны... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T21:52

2024-10-03T21:52

2024-10-03T21:52

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. "Деколонизация" Маврикия завершена, заявил премьер-министр страны Правинд Джагнат на фоне возвращения в состав государства архипелага Чагос со стороны Великобритании. Британское правительство сообщило в четверг, что Соединенное Королевство достигло соглашения с Маврикием о передаче ему суверенитета над архипелагом Чагос, включая остров Диего-Гарсия, на котором расположена британско-американская военная база. "Сегодня, спустя 56 лет после обретения независимости, наша деколонизация завершена", - написал премьер у себя в соцсетях, сопроводив публикацию хештэгами "Чагос" и "Маврикий". Маврикий и Чагос были колониальными владениями британской короны с 1845 года. В 1968 году Маврикий обрел независимость, однако Чагос продолжал оставаться Британской Территорией в Индийском океане. В 1960-х и 1970-х годах население Чагоса депортировали на Сейшельские острова или Маврикий. В 1966 году Британия передала на пятьдесят лет в аренду США крупнейший остров архипелага Диего-Гарсия, на котором была построена американская военная база. В 2016 году аренду продлили до 2036 года. Чагос десятилетиями был предметом споров между Великобританией и Маврикием. В 2019 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над островами.

https://ria.ru/20240821/rossiyanka-1967615741.html

https://ria.ru/20240127/mavrikiy-1923505258.html

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в мире, маврикий, великобритания, индийский океан, оон