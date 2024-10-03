https://ria.ru/20241003/master-klass-1976094838.html

Мастер-класс по разбору ошибок при экспорте пройдет на "Сделано в России"

Мастер-класс по разбору ошибок при экспорте пройдет на "Сделано в России" - РИА Новости, 03.10.2024

Мастер-класс по разбору ошибок при экспорте пройдет на "Сделано в России"

Мастер-класс "Как учиться на чужих ошибках. Экспортный разбор бизнес-проектов" состоится 14 октября на международном форуме "Сделано в России", сообщает... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T10:13

2024-10-03T10:13

2024-10-03T10:13

экономика

россия

урал

центр международной торговли

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мастер-класс "Как учиться на чужих ошибках. Экспортный разбор бизнес-проектов" состоится 14 октября на международном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Его участники поделятся своим опытом и знаниями в области экспортной деятельности", - сообщает центр.Экспортный разбор представляет собой актуальный консультационно-обучающий формат, который предоставит уникальную возможность как участникам разбора, так и зрителям взглянуть на свой бизнес под новым углом. Участники смогут выявить слабые места в своих проектах и определить пути для дальнейшего развития экспортной деятельности.В рамках мастер-класса запланирована установочная мини-лекция, после которой состоятся два раунда разборов. "Один из них пройдет с участием женщины-экспортера, что подчеркивает важность гендерного разнообразия в бизнесе и экспортной деятельности", - отмечает РЭЦ."Экспортный разбор - это не просто анализ, это возможность для собственников и руководителей экспортно ориентированных компаний поделиться своими проблемами и "болями", которые мешают им развивать экспорт. Мы поможем им проанализировать бизнес-процессы, финансовые показатели и маркетинговые стратегии, чтобы они могли определить конкретные шаги для достижения своих целей. У Школы экспорта Группы Российского экспортного центра уже накоплена достаточная экспертиза", - уточнила генеральный директор Школы экспорта (входит в ВЭБ.РФ) Алисия Никитина.Участники мастер-класса смогут получить рекомендации от опытных наставников Школы экспорта РЭЦ, что позволит им не только избежать распространенных ошибок, но и выработать эффективные стратегии для успешного выхода на международные рынки.Мастер-класс пройдет 14 октября с 15.00 до 17.00 мск в зале N4 (Урал) в Центре международной торговли.Участие в дискуссии, как и в других мероприятиях "Сделано в России", бесплатное, необходима только регистрация на официальном сайте форума.

https://ria.ru/20241002/rets-1975904100.html

https://ria.ru/20241002/forum-1975903143.html

россия

урал

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, урал, центр международной торговли, российский экспортный центр (рэц)