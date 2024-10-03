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Мастер-класс по разбору ошибок при экспорте пройдет на "Сделано в России" - РИА Новости, 03.10.2024
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10:13 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/master-klass-1976094838.html
Мастер-класс по разбору ошибок при экспорте пройдет на "Сделано в России"
Мастер-класс по разбору ошибок при экспорте пройдет на "Сделано в России" - РИА Новости, 03.10.2024
Мастер-класс по разбору ошибок при экспорте пройдет на "Сделано в России"
Мастер-класс "Как учиться на чужих ошибках. Экспортный разбор бизнес-проектов" состоится 14 октября на международном форуме "Сделано в России", сообщает... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T10:13
2024-10-03T10:13
экономика
россия
урал
центр международной торговли
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мастер-класс "Как учиться на чужих ошибках. Экспортный разбор бизнес-проектов" состоится 14 октября на международном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Его участники поделятся своим опытом и знаниями в области экспортной деятельности", - сообщает центр.Экспортный разбор представляет собой актуальный консультационно-обучающий формат, который предоставит уникальную возможность как участникам разбора, так и зрителям взглянуть на свой бизнес под новым углом. Участники смогут выявить слабые места в своих проектах и определить пути для дальнейшего развития экспортной деятельности.В рамках мастер-класса запланирована установочная мини-лекция, после которой состоятся два раунда разборов. "Один из них пройдет с участием женщины-экспортера, что подчеркивает важность гендерного разнообразия в бизнесе и экспортной деятельности", - отмечает РЭЦ."Экспортный разбор - это не просто анализ, это возможность для собственников и руководителей экспортно ориентированных компаний поделиться своими проблемами и "болями", которые мешают им развивать экспорт. Мы поможем им проанализировать бизнес-процессы, финансовые показатели и маркетинговые стратегии, чтобы они могли определить конкретные шаги для достижения своих целей. У Школы экспорта Группы Российского экспортного центра уже накоплена достаточная экспертиза", - уточнила генеральный директор Школы экспорта (входит в ВЭБ.РФ) Алисия Никитина.Участники мастер-класса смогут получить рекомендации от опытных наставников Школы экспорта РЭЦ, что позволит им не только избежать распространенных ошибок, но и выработать эффективные стратегии для успешного выхода на международные рынки.Мастер-класс пройдет 14 октября с 15.00 до 17.00 мск в зале N4 (Урал) в Центре международной торговли.Участие в дискуссии, как и в других мероприятиях "Сделано в России", бесплатное, необходима только регистрация на официальном сайте форума.
https://ria.ru/20241002/rets-1975904100.html
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экономика, россия, урал, центр международной торговли, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Урал, Центр международной торговли, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Мастер-класс по разбору ошибок при экспорте пройдет на "Сделано в России"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мастер-класс "Как учиться на чужих ошибках. Экспортный разбор бизнес-проектов" состоится 14 октября на международном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Его участники поделятся своим опытом и знаниями в области экспортной деятельности", - сообщает центр.
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Экспортный разбор представляет собой актуальный консультационно-обучающий формат, который предоставит уникальную возможность как участникам разбора, так и зрителям взглянуть на свой бизнес под новым углом. Участники смогут выявить слабые места в своих проектах и определить пути для дальнейшего развития экспортной деятельности.
В рамках мастер-класса запланирована установочная мини-лекция, после которой состоятся два раунда разборов. "Один из них пройдет с участием женщины-экспортера, что подчеркивает важность гендерного разнообразия в бизнесе и экспортной деятельности", - отмечает РЭЦ.
"Экспортный разбор - это не просто анализ, это возможность для собственников и руководителей экспортно ориентированных компаний поделиться своими проблемами и "болями", которые мешают им развивать экспорт. Мы поможем им проанализировать бизнес-процессы, финансовые показатели и маркетинговые стратегии, чтобы они могли определить конкретные шаги для достижения своих целей. У Школы экспорта Группы Российского экспортного центра уже накоплена достаточная экспертиза", - уточнила генеральный директор Школы экспорта (входит в ВЭБ.РФ) Алисия Никитина.
Участники мастер-класса смогут получить рекомендации от опытных наставников Школы экспорта РЭЦ, что позволит им не только избежать распространенных ошибок, но и выработать эффективные стратегии для успешного выхода на международные рынки.
Мастер-класс пройдет 14 октября с 15.00 до 17.00 мск в зале N4 (Урал) в Центре международной торговли.
Участие в дискуссии, как и в других мероприятиях "Сделано в России", бесплатное, необходима только регистрация на официальном сайте форума.
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ЭкономикаРоссияУралЦентр международной торговлиРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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