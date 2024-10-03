Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг доверия французов к Макрону упал до исторического минимума - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/makron-1976229370.html
Рейтинг доверия французов к Макрону упал до исторического минимума
Рейтинг доверия французов к Макрону упал до исторического минимума - РИА Новости, 03.10.2024
Рейтинг доверия французов к Макрону упал до исторического минимума
Рейтинг доверия французов к своему президенту Эммануэлю Макрону упал до рекордных со времен его переизбрания 22% и приблизился к историческому минимуму, пишет в РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:45
2024-10-03T17:45
в мире
франция
эммануэль макрон
мишель барнье
возрождение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974799963_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_7639a5abf00c95ca074505216443b35a.jpg
ПАРИЖ, 3 окт - РИА Новости. Рейтинг доверия французов к своему президенту Эммануэлю Макрону упал до рекордных со времен его переизбрания 22% и приблизился к историческому минимуму, пишет в четверг газета Figaro. "Рейтинг доверия к президенту республики приближается к своему историческому минимуму, когда он опустился до 21% в разгар кризиса "желтых жилетов". При 22% он может рассчитывать на 81% в своих рядах (партии - ред.) "Возрождение", - пишет издание. Уточняется, что рейтинг Макрона упал на три процентных пункта за месяц. Елисейский дворец рассчитывал на то, что французы оценят новую роль Макрона и его рейтинг увеличится после того, как президент отдалится от работы правительства, сказано в статье. В то же время новый глава правительства Мишель Барнье также не пользуется популярностью даже среди членов партии "Республиканцы", выходцем из которой он сам является. Так, рейтинг доверия премьеру составляет 32%. При этом сторонники Макрона поддерживают его больше, чем приверженцы республиканцев (65% против 57%). Барнье был назначен премьером 5 сентября. Его назначение было встречено протестами со стороны блока левых "Новый народный фронт", который победил на внеочередных выборах в парламент. Там заявили об "отказе от демократии", обвинив Макрона в том, что он "украл выборы" у французов, отвергнув предложенную ими кандидатуру премьера. Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований - как социальных, так и политических. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождались погромами, беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
https://ria.ru/20240918/frantsiya-1973313537.html
https://ria.ru/20240329/kostyumy-1936757277.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974799963_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_f3bfa618273d48ecdb1a3508887f092c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, эммануэль макрон, мишель барнье, возрождение
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Мишель Барнье, Возрождение
Рейтинг доверия французов к Макрону упал до исторического минимума

Figaro: рейтинг доверия французов к Макрону упал до исторического минимума

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Франции Эмманюэль Макрон . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 3 окт - РИА Новости. Рейтинг доверия французов к своему президенту Эммануэлю Макрону упал до рекордных со времен его переизбрания 22% и приблизился к историческому минимуму, пишет в четверг газета Figaro.
"Рейтинг доверия к президенту республики приближается к своему историческому минимуму, когда он опустился до 21% в разгар кризиса "желтых жилетов". При 22% он может рассчитывать на 81% в своих рядах (партии - ред.) "Возрождение", - пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Макрона решено убрать
18 сентября, 08:00
Уточняется, что рейтинг Макрона упал на три процентных пункта за месяц.
Елисейский дворец рассчитывал на то, что французы оценят новую роль Макрона и его рейтинг увеличится после того, как президент отдалится от работы правительства, сказано в статье.
В то же время новый глава правительства Мишель Барнье также не пользуется популярностью даже среди членов партии "Республиканцы", выходцем из которой он сам является. Так, рейтинг доверия премьеру составляет 32%. При этом сторонники Макрона поддерживают его больше, чем приверженцы республиканцев (65% против 57%).
Барнье был назначен премьером 5 сентября. Его назначение было встречено протестами со стороны блока левых "Новый народный фронт", который победил на внеочередных выборах в парламент. Там заявили об "отказе от демократии", обвинив Макрона в том, что он "украл выборы" у французов, отвергнув предложенную ими кандидатуру премьера.
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований - как социальных, так и политических. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождались погромами, беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Во Франции возмутились данными о перевозке костюмов Макрона в бизнес-классе
29 марта, 22:31
 
В миреФранцияЭммануэль МакронМишель БарньеВозрождение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала