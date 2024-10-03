https://ria.ru/20241003/makron-1976229370.html

Рейтинг доверия французов к Макрону упал до исторического минимума

Рейтинг доверия французов к Макрону упал до исторического минимума - РИА Новости, 03.10.2024

Рейтинг доверия французов к Макрону упал до исторического минимума

Рейтинг доверия французов к своему президенту Эммануэлю Макрону упал до рекордных со времен его переизбрания 22% и приблизился к историческому минимуму, пишет в РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T17:45

2024-10-03T17:45

2024-10-03T17:45

в мире

франция

эммануэль макрон

мишель барнье

возрождение

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ПАРИЖ, 3 окт - РИА Новости. Рейтинг доверия французов к своему президенту Эммануэлю Макрону упал до рекордных со времен его переизбрания 22% и приблизился к историческому минимуму, пишет в четверг газета Figaro. "Рейтинг доверия к президенту республики приближается к своему историческому минимуму, когда он опустился до 21% в разгар кризиса "желтых жилетов". При 22% он может рассчитывать на 81% в своих рядах (партии - ред.) "Возрождение", - пишет издание. Уточняется, что рейтинг Макрона упал на три процентных пункта за месяц. Елисейский дворец рассчитывал на то, что французы оценят новую роль Макрона и его рейтинг увеличится после того, как президент отдалится от работы правительства, сказано в статье. В то же время новый глава правительства Мишель Барнье также не пользуется популярностью даже среди членов партии "Республиканцы", выходцем из которой он сам является. Так, рейтинг доверия премьеру составляет 32%. При этом сторонники Макрона поддерживают его больше, чем приверженцы республиканцев (65% против 57%). Барнье был назначен премьером 5 сентября. Его назначение было встречено протестами со стороны блока левых "Новый народный фронт", который победил на внеочередных выборах в парламент. Там заявили об "отказе от демократии", обвинив Макрона в том, что он "украл выборы" у французов, отвергнув предложенную ими кандидатуру премьера. Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований - как социальных, так и политических. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождались погромами, беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

https://ria.ru/20240918/frantsiya-1973313537.html

https://ria.ru/20240329/kostyumy-1936757277.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, мишель барнье, возрождение