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"Отработанная схема". Макрон пошел на отчаянный шаг

"Отработанная схема". Макрон пошел на отчаянный шаг - РИА Новости, 03.10.2024

"Отработанная схема". Макрон пошел на отчаянный шаг

Президент Франции может надавить на суд в процессе против главы парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" (RN). Марин Ле Пен обвиняют в... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T08:00

2024-10-03T08:00

2024-10-03T14:43

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Президент Франции может надавить на суд в процессе против главы парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" (RN). Марин Ле Пен обвиняют в растрате средств Европарламента — это грозит не только крахом политической карьеры, но и тюремным сроком. Чем обернется дело — в материале РИА Новости.Потеря рассудкаСтул под Макроном продолжает шататься. Его рейтинг — 25%, абсолютный антирекорд для действующего главы государства. А оппозиция набирает очки.У Ле Пен — до 40%. Западные издания отмечают, что страх перед перспективой ее победы в 2027-м лишил политическую элиту рассудка. Это стало особенно заметным после выборов в Европарламент. Успех правых побудил Макрона распустить Национальное собрание в надежде переиграть ситуацию в свою пользу.Не удалось. "Национальное объединение" увеличило свое присутствие в парламенте почти на 40%. Правительство возглавил консерватор Мишель Барнье, которого поддержала Ле Пен. Она и французские правые еще никогда не были так близки к власти, отмечают аналитики.И против Ле Пен открыли судебный процесс. Прибыв на заседание, она заявила журналистам, что ей беспокоиться не о чем. "Я подхожу к этому испытанию с большим спокойствием. У нас много аргументов, которые мы разработали для защиты того, что, как мне кажется, является парламентской свободой, о чем идет речь в этом деле. Мы никоим образом не нарушили никаких политических правил и никаких норм Европейского парламента", — подчеркнула оппозиционерка.Семейное делоПрокуратура Парижа завела это дело еще в 2016-м на основании доклада председателя Европарламента (ЕП) Мартина Шульца министру юстиции Франции. По версии ЕП, 16 европейских законодателей и 20 помощников депутатов официально занимали в RN должности, не связанные с их обязанностями парламентских сотрудников ЕС.Выяснилось, что у некоторых помощников были контракты и с другими депутатами ЕП. Это навело на мысль о схеме перенаправления средств на оплату труда членов RN. Речь шла о периоде с 2004-го по 2016-й. Следователи заключили, что организатором была Ле Пен — партийный лидер.Теперь ей грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до миллиона евро. Кроме того, могут лишить права избираться в национальные органы власти в течение пяти-десяти лет. То есть не допустить до президентских выборов 2027-го.Обвиняют и ее отца, 96-летнего Жана-Мари Ле Пена, который возглавлял партию до 2011-го. В суде он присутствовать не будет по состоянию здоровья. Отставной политик отрицает правонарушения, переводя стрелки на дочь. "Я не выбирал себе помощников. Это решали Марин Ле Пен и другие. Я только подписывал контракты", — сказал он. Действующего руководителя RN Джордана Барделла прокуратура не трогает.Особое положениеДаже если Ле Пен оправдают, процесс, который продлится минимум до конца ноября, отвлечет одного из главных французских оппозиционеров от политических баталий. С другой стороны, скандал способен увеличить ее популярность."В случае с Трампом мы видели, как он набирался сил и поддержки на протяжении всех своих судебных процессов", — напоминают европейские аналитики."Марин Ле Пен и руководство RN в целом справлялось и с разногласиями, и скандалами, и судами, в том числе с гораздо более серьезными обвинениями", — говорит профессор парижского Института политических исследований Филипп Моро-Шевроле. По его мнению, у "Национального объединения" выигрышные позиции.В феврале завершился семилетний процесс против руководителей и членов партии "Демократическое движение", тоже обвиненных в присвоении средств Европарламента. Девять фигурантов приговорили к тюремным срокам и штрафам. Но председателя партии Франсуа Байру оправдали. Впрочем, там были совсем другие обстоятельства.Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская уверена: Макрон воспользуется ситуацией и надавит на судей. "Не напрямую, конечно. Через политиков, массмедиа. Слияние судебной системы и истеблишмента во Франции очевидно. Преследуют ведь не только "Национальное объединение". Можно вспомнить обыски в штабе "Непокоренной Франции" и их судебные дела", — указывает эксперт в беседе с РИА Новости.По ее оценкам, против Ле Пен собрали серьезные доказательства. В отличие от Байру, она не могла не знать о ситуации с помощниками. Однако спрогнозировать исход разбирательств невозможно. Все прояснится только в день приговора.

https://ria.ru/20240917/evropa-1973017393.html

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в мире, франция, париж, брюссель, марин ле пен, эммануэль макрон, франсуа байру, европарламент, евросоюз, политика