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Саперы зафиксировали неразорвавшиеся боеприпасы у Запорожской АЭС - РИА Новости, 03.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:46 03.10.2024 (обновлено: 18:39 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/magate-1976212195.html
Саперы зафиксировали неразорвавшиеся боеприпасы у Запорожской АЭС
Саперы зафиксировали неразорвавшиеся боеприпасы у Запорожской АЭС - РИА Новости, 03.10.2024
Саперы зафиксировали неразорвавшиеся боеприпасы у Запорожской АЭС
Российские саперы при осмотре дороги в районе перехода наблюдателей МАГАТЭ зафиксировали неразорвавшиеся боеприпасы и обломки FPV-дронов иностранного... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:46
2024-10-03T18:39
россия
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
магатэ
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские саперы при осмотре дороги в районе перехода наблюдателей МАГАТЭ зафиксировали неразорвавшиеся боеприпасы и обломки FPV-дронов иностранного производства, оставшиеся в результате украинских обстрелов вблизи Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны РФ.Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС."При проведении осмотра дороги в районе перехода российскими сапёрами были зафиксированы неразорвавшиеся боеприпасы и обломки FPV-дронов иностранного производства, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости ЗАЭС", - говорится в сообщении.Как добавили в ведомстве, несмотря на наличие не разминированных взрывоопасных предметов, российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию.
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россия, запорожская аэс, магатэ
Россия, Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
Саперы зафиксировали неразорвавшиеся боеприпасы у Запорожской АЭС

Минобороны: в районе перехода наблюдателей МАГАТЭ обнаружили обломки FPV-дронов

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ обнаружили сбитый FPV-дрон на линии боевого соприкосновения у разрушенного моста в населенном пункте Каменское во время ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. 3 октября 2024
Военнослужащие ВС РФ обнаружили сбитый FPV-дрон на линии боевого соприкосновения у разрушенного моста в населенном пункте Каменское во время ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. 3 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащие ВС РФ обнаружили сбитый FPV-дрон на линии боевого соприкосновения у разрушенного моста в населенном пункте Каменское во время ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. 3 октября 2024
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские саперы при осмотре дороги в районе перехода наблюдателей МАГАТЭ зафиксировали неразорвавшиеся боеприпасы и обломки FPV-дронов иностранного производства, оставшиеся в результате украинских обстрелов вблизи Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны РФ.
Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.
"При проведении осмотра дороги в районе перехода российскими сапёрами были зафиксированы неразорвавшиеся боеприпасы и обломки FPV-дронов иностранного производства, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости ЗАЭС", - говорится в сообщении.
Как добавили в ведомстве, несмотря на наличие не разминированных взрывоопасных предметов, российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию.
Военнослужащие ВС РФ встречают членов делегации Международного агентства по атомной энергии на линии боевого соприкосновения у разрушенного моста в населенном пункте Каменское. 3 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ
Вчера, 14:58
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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