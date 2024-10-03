https://ria.ru/20241003/magate-1976212195.html
Саперы зафиксировали неразорвавшиеся боеприпасы у Запорожской АЭС
Саперы зафиксировали неразорвавшиеся боеприпасы у Запорожской АЭС - РИА Новости, 03.10.2024
Саперы зафиксировали неразорвавшиеся боеприпасы у Запорожской АЭС
Российские саперы при осмотре дороги в районе перехода наблюдателей МАГАТЭ зафиксировали неразорвавшиеся боеприпасы и обломки FPV-дронов иностранного... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:46
2024-10-03T16:46
2024-10-03T18:39
россия
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
магатэ
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские саперы при осмотре дороги в районе перехода наблюдателей МАГАТЭ зафиксировали неразорвавшиеся боеприпасы и обломки FPV-дронов иностранного производства, оставшиеся в результате украинских обстрелов вблизи Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны РФ.Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС."При проведении осмотра дороги в районе перехода российскими сапёрами были зафиксированы неразорвавшиеся боеприпасы и обломки FPV-дронов иностранного производства, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости ЗАЭС", - говорится в сообщении.Как добавили в ведомстве, несмотря на наличие не разминированных взрывоопасных предметов, российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию.
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россия, запорожская аэс, магатэ
Россия, Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
Саперы зафиксировали неразорвавшиеся боеприпасы у Запорожской АЭС
Минобороны: в районе перехода наблюдателей МАГАТЭ обнаружили обломки FPV-дронов
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские саперы при осмотре дороги в районе перехода наблюдателей МАГАТЭ зафиксировали неразорвавшиеся боеприпасы и обломки FPV-дронов иностранного производства, оставшиеся в результате украинских обстрелов вблизи Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны РФ.
Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.
"При проведении осмотра дороги в районе перехода российскими сапёрами были зафиксированы неразорвавшиеся боеприпасы и обломки FPV-дронов иностранного производства, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости ЗАЭС", - говорится в сообщении.
Как добавили в ведомстве, несмотря на наличие не разминированных взрывоопасных предметов, российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию.