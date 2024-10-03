https://ria.ru/20241003/magate-1976211096.html

ВС России обеспечили проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

ВС России обеспечили проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 03.10.2024

ВС России обеспечили проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:39

2024-10-03T16:39

2024-10-03T18:36

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магатэ

запорожская аэс

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны РФ."Третьего октября 2024 года Вооружённые Силы Российской Федерации обеспечили безопасное проведение 23-й ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, для этого на маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей – разрушенного моста в населенном пункте Каменское - с 6.00 до 18.00 мск был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.

https://ria.ru/20241003/magate-1976212195.html

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россия, магатэ, запорожская аэс