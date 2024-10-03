Рейтинг@Mail.ru
ВС России обеспечили проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 03.10.2024 (обновлено: 18:36 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/magate-1976211096.html
ВС России обеспечили проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
ВС России обеспечили проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 03.10.2024
ВС России обеспечили проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:39
2024-10-03T18:36
россия
магатэ
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976243577_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_457cd829eb61583ed6b173b52b8abb11.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны РФ."Третьего октября 2024 года Вооружённые Силы Российской Федерации обеспечили безопасное проведение 23-й ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, для этого на маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей – разрушенного моста в населенном пункте Каменское - с 6.00 до 18.00 мск был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.
https://ria.ru/20241003/magate-1976212195.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976243577_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_c4f27a4e8eec9330157ffb84d3f33de7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, магатэ, запорожская аэс
Россия, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
ВС России обеспечили проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

ВС России обеспечили безопасное проведение ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкАвтомобиль с членами делегации Международного агентства по атомной энергии на территории Запорожской АЭС. 3 октября 2024
Автомобиль с членами делегации Международного агентства по атомной энергии на территории Запорожской АЭС. 3 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Автомобиль с членами делегации Международного агентства по атомной энергии на территории Запорожской АЭС. 3 октября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны РФ.
"Третьего октября 2024 года Вооружённые Силы Российской Федерации обеспечили безопасное проведение 23-й ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, для этого на маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей – разрушенного моста в населенном пункте Каменское - с 6.00 до 18.00 мск был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.
Военнослужащие ВС РФ обнаружили сбитый FPV-дрон на линии боевого соприкосновения у разрушенного моста в населенном пункте Каменское во время ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. 3 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Саперы зафиксировали неразорвавшиеся боеприпасы у Запорожской АЭС
Вчера, 16:46
 
РоссияМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала