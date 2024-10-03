https://ria.ru/20241003/magate-1976211096.html
ВС России обеспечили проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
ВС России обеспечили проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 03.10.2024
ВС России обеспечили проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:39
2024-10-03T16:39
2024-10-03T18:36
россия
магатэ
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976243577_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_457cd829eb61583ed6b173b52b8abb11.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны РФ."Третьего октября 2024 года Вооружённые Силы Российской Федерации обеспечили безопасное проведение 23-й ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, для этого на маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей – разрушенного моста в населенном пункте Каменское - с 6.00 до 18.00 мск был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.
https://ria.ru/20241003/magate-1976212195.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976243577_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_c4f27a4e8eec9330157ffb84d3f33de7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, магатэ, запорожская аэс
Россия, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
ВС России обеспечили проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
ВС России обеспечили безопасное проведение ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны РФ.
"Третьего октября 2024 года Вооружённые Силы Российской Федерации обеспечили безопасное проведение 23-й ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, для этого на маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей – разрушенного моста в населенном пункте Каменское - с 6.00 до 18.00 мск был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.