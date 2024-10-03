https://ria.ru/20241003/lotereya-1975698104.html

"Национальная Лотерея" представила одно из самых удачливых сел в России

"Национальная Лотерея" представила одно из самых удачливых сел в России - РИА Новости, 03.10.2024

"Национальная Лотерея" представила одно из самых удачливых сел в России

"Национальная Лотерея" назвала одно из самых удачливых сел – небольшой административный центр Тургиново в Тверской области, сообщает пресс-служба ООО... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T12:31

2024-10-03T12:31

2024-10-03T12:58

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975718245_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_a77a187a49c448605d2ec288a8f9c411.jpg

МОСКВА, 03 окт – РИА Новости. "Национальная Лотерея" назвала одно из самых удачливых сел – небольшой административный центр Тургиново в Тверской области, сообщает пресс-служба ООО "Спортивные Лотереи". Так, в 2022 году семья из Тургиново участвовала в самом первом розыгрыше лотереи "Мечталлион" (18+) и выиграла 50 миллионов рублей. В 2023 году сразу три миллионных приза в новогоднем тираже "Мечталлиона" выиграли обладатели лотерейных билетов также из Тверской области — повезло жителям уже знакомого Тургиново, Андреаполя и Бежецка.В 2024 году многодетному отцу из Тверской области достался первый суперприз социально ответственной лотереи "12 Добрых дел" (18+) от бренда "Национальная Лотерея". Работник аварийной бригады на железной дороге, пожелавший остаться неизвестным, выиграл 20 миллионов рублей.Однако Тверская область не входит в пятерку регионов России по общему количеству победителей "Национальной Лотереи". За все время работы бренда здесь появилось 22 победителя, в отличие от Московской области, в которой проживает 79 таких счастливчиков, или, например, от Ленинградской, где 61 победитель."При этом, если сравнить количество победителей-миллионеров на 100 тысяч населения, регион окажется в два раза удачливее Московской области. За семь месяцев 2024 года Тверская область также попала в топ-20 регионов России по общему объему выигрышей — 38 468 709 рублей", — сообщили в пресс-службе оператора лотерей.Лотерейные билеты можно приобрести на сайте nloto.ru и в мобильном приложении "Национальная Лотерея" (18+), а также в отделениях Почты России и у партнеров бренда: в розничных точках продаж, магазинах сетей "Магнит", "Пятерочка", "Перекресток", "Дикси", "Лента", маркетплейсах OZON и Wildberries, Цифровой и других.Подробная информация о лотереях и возможностях получения выигрыша доступна на сайте nloto.ru.Лотереи под брендом "Национальная Лотерея" проводятся на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 августа 2019 г. № 1921-р.Организатор лотереи: Министерство финансов Российской Федерации. Оператор лотереи: ООО "Спортивные Лотереи".Деятельность ООО "Спортивные Лотереи" осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и регулируется Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ "О лотереях".О лотерее "12 Добрых дел":"ВГЛ-1Т Спорт Союз", алгоритм определения выигрышей №12, срок проведения лотерей – до 29.08.2034 г. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения - на сайте и по телефону 8 800 333-7-333.О лотерее "Мечталлион":"ВГЛ-2Т Спорт Союз", алгоритм определения выигрышей № 4 ("Мечталлион"), срок проведения лотерей – до 29.08.2034 г. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения - на сайте и по телефону 8 800 333-7-333.Оператор лотерей ООО "Спортивные Лотереи".Реклама, ООО "Спортивные Лотереи", ИНН 5003133760, ОГРН 1195027010386, erid: F7NfYUJCUneP2WUTQUxV

https://ria.ru/20240816/otchisleniya-1966609124.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия