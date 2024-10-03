Рейтинг@Mail.ru
"Национальная Лотерея" представила одно из самых удачливых сел в России - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 03.10.2024 (обновлено: 12:58 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/lotereya-1975698104.html
"Национальная Лотерея" представила одно из самых удачливых сел в России
"Национальная Лотерея" представила одно из самых удачливых сел в России - РИА Новости, 03.10.2024
"Национальная Лотерея" представила одно из самых удачливых сел в России
"Национальная Лотерея" назвала одно из самых удачливых сел – небольшой административный центр Тургиново в Тверской области, сообщает пресс-служба ООО... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:31
2024-10-03T12:58
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975718245_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_a77a187a49c448605d2ec288a8f9c411.jpg
МОСКВА, 03 окт – РИА Новости. "Национальная Лотерея" назвала одно из самых удачливых сел – небольшой административный центр Тургиново в Тверской области, сообщает пресс-служба ООО "Спортивные Лотереи". Так, в 2022 году семья из Тургиново участвовала в самом первом розыгрыше лотереи "Мечталлион" (18+) и выиграла 50 миллионов рублей. В 2023 году сразу три миллионных приза в новогоднем тираже "Мечталлиона" выиграли обладатели лотерейных билетов также из Тверской области — повезло жителям уже знакомого Тургиново, Андреаполя и Бежецка.В 2024 году многодетному отцу из Тверской области достался первый суперприз социально ответственной лотереи "12 Добрых дел" (18+) от бренда "Национальная Лотерея". Работник аварийной бригады на железной дороге, пожелавший остаться неизвестным, выиграл 20 миллионов рублей.Однако Тверская область не входит в пятерку регионов России по общему количеству победителей "Национальной Лотереи". За все время работы бренда здесь появилось 22 победителя, в отличие от Московской области, в которой проживает 79 таких счастливчиков, или, например, от Ленинградской, где 61 победитель."При этом, если сравнить количество победителей-миллионеров на 100 тысяч населения, регион окажется в два раза удачливее Московской области. За семь месяцев 2024 года Тверская область также попала в топ-20 регионов России по общему объему выигрышей — 38 468 709 рублей", — сообщили в пресс-службе оператора лотерей.Лотерейные билеты можно приобрести на сайте nloto.ru и в мобильном приложении "Национальная Лотерея" (18+), а также в отделениях Почты России и у партнеров бренда: в розничных точках продаж, магазинах сетей "Магнит", "Пятерочка", "Перекресток", "Дикси", "Лента", маркетплейсах OZON и Wildberries, Цифровой и других.Подробная информация о лотереях и возможностях получения выигрыша доступна на сайте nloto.ru.Лотереи под брендом "Национальная Лотерея" проводятся на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 августа 2019 г. № 1921-р.Организатор лотереи: Министерство финансов Российской Федерации. Оператор лотереи: ООО "Спортивные Лотереи".Деятельность ООО "Спортивные Лотереи" осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и регулируется Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ "О лотереях".О лотерее "12 Добрых дел":"ВГЛ-1Т Спорт Союз", алгоритм определения выигрышей №12, срок проведения лотерей – до 29.08.2034 г. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения - на сайте и по телефону 8 800 333-7-333.О лотерее "Мечталлион":"ВГЛ-2Т Спорт Союз", алгоритм определения выигрышей № 4 ("Мечталлион"), срок проведения лотерей – до 29.08.2034 г. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения - на сайте и по телефону 8 800 333-7-333.Оператор лотерей ООО "Спортивные Лотереи".Реклама, ООО "Спортивные Лотереи", ИНН 5003133760, ОГРН 1195027010386, erid: F7NfYUJCUneP2WUTQUxV
https://ria.ru/20240816/otchisleniya-1966609124.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975718245_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_87e9eb2b0b1b85cdc87d772515363b76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия

"Национальная Лотерея" представила одно из самых удачливых сел в России

© Фото : пресс-служба ООО "Спортивные лотереи"Тираж Мечталлион ко дню рождения Национальной Лотереи
Тираж Мечталлион ко дню рождения Национальной Лотереи - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото : пресс-служба ООО "Спортивные лотереи"
Тираж Мечталлион ко дню рождения Национальной Лотереи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 03 окт – РИА Новости. "Национальная Лотерея" назвала одно из самых удачливых сел – небольшой административный центр Тургиново в Тверской области, сообщает пресс-служба ООО "Спортивные Лотереи".
Так, в 2022 году семья из Тургиново участвовала в самом первом розыгрыше лотереи "Мечталлион" (18+) и выиграла 50 миллионов рублей. В 2023 году сразу три миллионных приза в новогоднем тираже "Мечталлиона" выиграли обладатели лотерейных билетов также из Тверской области — повезло жителям уже знакомого Тургиново, Андреаполя и Бежецка.
В 2024 году многодетному отцу из Тверской области достался первый суперприз социально ответственной лотереи "12 Добрых дел" (18+) от бренда "Национальная Лотерея". Работник аварийной бригады на железной дороге, пожелавший остаться неизвестным, выиграл 20 миллионов рублей.
Однако Тверская область не входит в пятерку регионов России по общему количеству победителей "Национальной Лотереи". За все время работы бренда здесь появилось 22 победителя, в отличие от Московской области, в которой проживает 79 таких счастливчиков, или, например, от Ленинградской, где 61 победитель.
Боксерские перчатки лежат на ринге - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
"Национальная Лотерея" принесла в бюджет 1 млрд рублей на развитие спорта
16 августа, 14:49
"При этом, если сравнить количество победителей-миллионеров на 100 тысяч населения, регион окажется в два раза удачливее Московской области. За семь месяцев 2024 года Тверская область также попала в топ-20 регионов России по общему объему выигрышей — 38 468 709 рублей", — сообщили в пресс-службе оператора лотерей.
Лотерейные билеты можно приобрести на сайте nloto.ru и в мобильном приложении "Национальная Лотерея" (18+), а также в отделениях Почты России и у партнеров бренда: в розничных точках продаж, магазинах сетей "Магнит", "Пятерочка", "Перекресток", "Дикси", "Лента", маркетплейсах OZON и Wildberries, Цифровой и других.
Подробная информация о лотереях и возможностях получения выигрыша доступна на сайте nloto.ru.
Лотереи под брендом "Национальная Лотерея" проводятся на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 августа 2019 г. № 1921-р.
Организатор лотереи: Министерство финансов Российской Федерации. Оператор лотереи: ООО "Спортивные Лотереи".
Деятельность ООО "Спортивные Лотереи" осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и регулируется Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ "О лотереях".
О лотерее "12 Добрых дел":
"ВГЛ-1Т Спорт Союз", алгоритм определения выигрышей №12, срок проведения лотерей – до 29.08.2034 г. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения - на сайте и по телефону 8 800 333-7-333.
О лотерее "Мечталлион":
"ВГЛ-2Т Спорт Союз", алгоритм определения выигрышей № 4 ("Мечталлион"), срок проведения лотерей – до 29.08.2034 г. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения - на сайте и по телефону 8 800 333-7-333.Оператор лотерей ООО "Спортивные Лотереи".
Реклама, ООО "Спортивные Лотереи", ИНН 5003133760, ОГРН 1195027010386, erid: F7NfYUJCUneP2WUTQUxV
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала