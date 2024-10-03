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В Лондоне задержали мужчину по подозрению в атаке с кислотой на школу - РИА Новости, 03.10.2024
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17:41 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/london-1976228660.html
В Лондоне задержали мужчину по подозрению в атаке с кислотой на школу
В Лондоне задержали мужчину по подозрению в атаке с кислотой на школу - РИА Новости, 03.10.2024
В Лондоне задержали мужчину по подозрению в атаке с кислотой на школу
Мужчина, которого подозревают в атаке с использованием кислоты у школы в Лондоне, задержан, говорится в официальном сообщении полиции. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:41
2024-10-03T17:41
в мире
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мужчина, которого подозревают в атаке с использованием кислоты у школы в Лондоне, задержан, говорится в официальном сообщении полиции. Во вторник неизвестный, обливший кислотой двух несовершеннолетних и учительницу у школы в Лондоне, скрылся с места преступления. Из троих пострадавших были госпитализированы двое - 16-летний юноша и 14-летняя девочка, которая получила наиболее серьезные увечья от воздействия использованного нападавшим вещества. Подозреваемый был объявлен в розыск. "Было начато расследование, и утром в четверг, 3 октября, 35-летний мужчина был арестован по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений", - сообщает полиция. Задержанный был доставлен в полицейский участок в центре Лондона и остается под стражей. Отмечается, что 16-летнего юношу уже выписали из больницы, тогда как 14-летняя девочка всё ещё остается в госпитале. "Возможно, пройдет ещё некоторое время, прежде чем мы узнаем действительную степень серьезности её травм, на данный момент они рассматриваются как потенциально меняющие жизнь", - подчеркнул начальник отдела сыскной полиции Скотт Уэр.
https://ria.ru/20240606/napadenie-1951038705.html
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в мире, лондон, происшествия
В мире, Лондон, Происшествия
В Лондоне задержали мужчину по подозрению в атаке с кислотой на школу

В Лондоне задержали подозреваемого в атаке с использованием кислоты у школы

© Fotolia / Brian JacksonПолиция Великобритании
Полиция Великобритании - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Fotolia / Brian Jackson
Полиция Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мужчина, которого подозревают в атаке с использованием кислоты у школы в Лондоне, задержан, говорится в официальном сообщении полиции.
Во вторник неизвестный, обливший кислотой двух несовершеннолетних и учительницу у школы в Лондоне, скрылся с места преступления. Из троих пострадавших были госпитализированы двое - 16-летний юноша и 14-летняя девочка, которая получила наиболее серьезные увечья от воздействия использованного нападавшим вещества. Подозреваемый был объявлен в розыск.
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"Было начато расследование, и утром в четверг, 3 октября, 35-летний мужчина был арестован по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений", - сообщает полиция.
Задержанный был доставлен в полицейский участок в центре Лондона и остается под стражей.
Отмечается, что 16-летнего юношу уже выписали из больницы, тогда как 14-летняя девочка всё ещё остается в госпитале.
"Возможно, пройдет ещё некоторое время, прежде чем мы узнаем действительную степень серьезности её травм, на данный момент они рассматриваются как потенциально меняющие жизнь", - подчеркнул начальник отдела сыскной полиции Скотт Уэр.
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