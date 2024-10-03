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ВСУ обстреляли жилой массив в ЛНР из HIMARS
ВСУ обстреляли жилой массив в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 03.10.2024
ВСУ обстреляли жилой массив в ЛНР из HIMARS
Украинские войска утром нанесли удар, предположительно, ракетой HIMARS по жилому массиву в Первомайске ЛНР, никто не пострадал, сообщил в четверг глава... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:03
2024-10-03T13:03
2024-10-03T13:03
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ЛУГАНСК, 3 окт – РИА Новости. Украинские войска утром нанесли удар, предположительно, ракетой HIMARS по жилому массиву в Первомайске ЛНР, никто не пострадал, сообщил в четверг глава муниципалитета Сергей Колягин. "Сегодня рано утром ВСУ произвели удар, предположительно, одной ракетой HIMARS по территории одного из жилых массивов с индивидуальной застройкой в Первомайске. В результате удара пострадавших нет, повреждена кровля частных жилых домостроений", - приводит слова Колягина Telegram-канал регионального правительства. Отмечается, что на прилегающей территории обнаружены неразорвавшиеся суббоеприпасы, территория оцеплена, на место выехали сапёры для проведения работ по разминированию. Рабочая группа администрации зафиксирует повреждения после очистки территории от взрывоопасных предметов, пострадавшим будет оказана помощь стройматериалами и ремонтными работами, подчеркнул Колягин.
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ВСУ обстреляли жилой массив в ЛНР из HIMARS
ВСУ обстреляли жилой массив в Первомайске ЛНР из HIMARS, постравдавших нет