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Молодежь в Ливане помогает беженцам с юга страны - РИА Новости, 03.10.2024
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18:38 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/livan-1976244270.html
Молодежь в Ливане помогает беженцам с юга страны
Молодежь в Ливане помогает беженцам с юга страны - РИА Новости, 03.10.2024
Молодежь в Ливане помогает беженцам с юга страны
Активисты в центре Союза Демократической молодежи Ливана организовывают логистику для оказания помощи беженцам с юга страны, которые вынуждены размещаться на... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T18:38
2024-10-03T18:38
в мире
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БЕЙРУТ, 3 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Активисты в центре Союза Демократической молодежи Ливана организовывают логистику для оказания помощи беженцам с юга страны, которые вынуждены размещаться на площадях и набережной Бейрута из-за отсутствия мест в центрах временного размещения, передает корреспондент РИА Новости. По всему городу активисты разных организаций и партий организовывают небольшие центры для оказания помощи людям, которые оказались под открытым небом. Активисты находят возможность для передачи продуктов питания и медикаментов, через друзей и знакомых предпринимают все возможные усилия для обеспечения мест в центрах размещения или на съемных квартирах для семей с детьми. "Наша молодежь не осталась равнодушна, в нашем штабе волонтеры делают тысячи бутербродов, обеспечиваем сотни литров питьевой воды, потом сами все это раздаем в центре Бейрута и набережной, где люди живут на улицах под открытым небом", - рассказал РИА Новости глава национального совета Союза демократической молодежи Андрей Мокдад. По словам главы союза, волонтеры взяли под свой контроль семьи в центрах временного размещения и через своих единомышленников ежедневно обеспечивают их медикаментами. Также ежедневно молодые активисты развозят питьевую воду беженцам на улицах Бейрута. "Сейчас важно национальное единство и поддержка сопротивления перед общим врагом. Пока Бойцы сражаются с оккупантами на границе мы делаем все возможное, чтоб помочь нашим гражданам здесь", - добавил Мокдад. Учащиеся медицинских вузов организовали круглосуточное дежурство и выезжают на помощь службам спасения для оказания помощи после ударов израильских ВВС. В Бейруте развернуты сотни подобных волонтерских центров от разных партий и общественных организаций. Активисты оказывают существенную поддержку в оказании помощи беженцам практически во всех районах Ливана. Министр по социальным делам во временном правительстве Ливана Хектор Хаджар заявил ранее в РИА Новости, что гуманитарная ситуация в Ливане близится к катастрофической на фоне большого потока беженцев из районов страны, которые подвергаются бомбардировкам Израиля. По его словам, возможностей хватает обеспечить только 50% потребностей в продовольствии и 70% предметов первой необходимости. При этом 400 тысяч беженцев остаются на сегодняшний день без возможности размещения в центрах из-за нехватки мест. По официальным данным, количество беженцев из районов страны, которые подвергаются израильским бомбардировкам превысила миллион человек.
https://ria.ru/20241003/oon-1976130102.html
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в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Молодежь в Ливане помогает беженцам с юга страны

Ливанские активисты организуют логистику для помощи беженцам с юга страны

© AP Photo / Hassan AmmarДым на месте израильского удара в Бейруте
Дым на месте израильского удара в Бейруте - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Дым на месте израильского удара в Бейруте
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БЕЙРУТ, 3 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Активисты в центре Союза Демократической молодежи Ливана организовывают логистику для оказания помощи беженцам с юга страны, которые вынуждены размещаться на площадях и набережной Бейрута из-за отсутствия мест в центрах временного размещения, передает корреспондент РИА Новости.
По всему городу активисты разных организаций и партий организовывают небольшие центры для оказания помощи людям, которые оказались под открытым небом. Активисты находят возможность для передачи продуктов питания и медикаментов, через друзей и знакомых предпринимают все возможные усилия для обеспечения мест в центрах размещения или на съемных квартирах для семей с детьми.
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"Наша молодежь не осталась равнодушна, в нашем штабе волонтеры делают тысячи бутербродов, обеспечиваем сотни литров питьевой воды, потом сами все это раздаем в центре Бейрута и набережной, где люди живут на улицах под открытым небом", - рассказал РИА Новости глава национального совета Союза демократической молодежи Андрей Мокдад.
По словам главы союза, волонтеры взяли под свой контроль семьи в центрах временного размещения и через своих единомышленников ежедневно обеспечивают их медикаментами. Также ежедневно молодые активисты развозят питьевую воду беженцам на улицах Бейрута.
"Сейчас важно национальное единство и поддержка сопротивления перед общим врагом. Пока Бойцы сражаются с оккупантами на границе мы делаем все возможное, чтоб помочь нашим гражданам здесь", - добавил Мокдад.
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Министр по социальным делам во временном правительстве Ливана Хектор Хаджар заявил ранее в РИА Новости, что гуманитарная ситуация в Ливане близится к катастрофической на фоне большого потока беженцев из районов страны, которые подвергаются бомбардировкам Израиля. По его словам, возможностей хватает обеспечить только 50% потребностей в продовольствии и 70% предметов первой необходимости. При этом 400 тысяч беженцев остаются на сегодняшний день без возможности размещения в центрах из-за нехватки мест.
По официальным данным, количество беженцев из районов страны, которые подвергаются израильским бомбардировкам превысила миллион человек.
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