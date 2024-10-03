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Минимум 28 медработников погибли в Ливане за сутки - РИА Новости, 03.10.2024
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17:29 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/livan-1976223971.html
Минимум 28 медработников погибли в Ливане за сутки
Минимум 28 медработников погибли в Ливане за сутки - РИА Новости, 03.10.2024
Минимум 28 медработников погибли в Ливане за сутки
По меньшей мере 28 медицинских работников были убиты в Ливане за последние сутки, многие бежали от бомбардировок, заявил глава Всемирной организации... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:29
2024-10-03T17:29
в мире
ливан
израиль
женева (город)
тедрос адханом гебрейесус
хезболла
воз
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ЖЕНЕВА, 3 окт - РИА Новости. По меньшей мере 28 медицинских работников были убиты в Ливане за последние сутки, многие бежали от бомбардировок, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. "Только в Ливане за последние 24 часа погибли 28 медицинских работников. Многие медицинские работники не явились на работу, поскольку покинули районы, где они работают, из-за бомбардировок", - сказал он на брифинге в Женеве. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html
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в мире, ливан, израиль, женева (город), тедрос адханом гебрейесус, хезболла, воз, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Женева (город), Тедрос Адханом Гебрейесус, Хезболла, ВОЗ, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Минимум 28 медработников погибли в Ливане за сутки

ВОЗ: минимум 28 медработников погибли в Ливане за сутки, многие бежали

© AP Photo / Hussein MallaМесто авиаудара по многоэтажному зданию в центре Бейрута
Место авиаудара по многоэтажному зданию в центре Бейрута - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Место авиаудара по многоэтажному зданию в центре Бейрута
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ЖЕНЕВА, 3 окт - РИА Новости. По меньшей мере 28 медицинских работников были убиты в Ливане за последние сутки, многие бежали от бомбардировок, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Только в Ливане за последние 24 часа погибли 28 медицинских работников. Многие медицинские работники не явились на работу, поскольку покинули районы, где они работают, из-за бомбардировок", - сказал он на брифинге в Женеве.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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В миреЛиванИзраильЖенева (город)Тедрос Адханом ГебрейесусХезболлаВОЗХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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