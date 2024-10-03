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"Хезболла" ведет бои с ЦАХАЛ в приграничье, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2024
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15:08 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/livan-1976178530.html
"Хезболла" ведет бои с ЦАХАЛ в приграничье, пишут СМИ
"Хезболла" ведет бои с ЦАХАЛ в приграничье, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2024
"Хезболла" ведет бои с ЦАХАЛ в приграничье, пишут СМИ
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" с раннего утра ведёт бои с израильской армией в приграничной зоне, все попытки вторжения на территорию Ливана отбиты,... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:08
2024-10-03T15:08
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хезболла
хамас
израиль
ливан
в мире
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" с раннего утра ведёт бои с израильской армией в приграничной зоне, все попытки вторжения на территорию Ливана отбиты, передают в четверг местные СМИ со ссылкой на полевой источник в движении. Об этом сообщает ливанский телеканал Аль-Манар."Сегодня, в четверг, с рассвета бойцы исламского сопротивления ("Хезболлах" – ред.) противостоят всем попыткам элитных сил вражеской израильской армии продвинуться по нескольким направлениям на юге Ливана с использованием различных видов оружия и взрывных устройств, нанося тяжелые потери их технике и личному составу. Удары исламского сопротивления на сегодняшний день предотвратили любое враждебное продвижение Израиля на территорию Ливана", - сообщил телеканал. Добавляется, что бойцы "Хезболлах" обстреливают артиллерийскими снарядами и ракетами места скопления личного состава ЦАХАЛ и добиваются прямых попаданий, заранее подготовленные засады нанесли большое количество потерь в рядах наступательных частей израильской армии. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241003/livan-1976114862.html
https://ria.ru/20241003/tsakhal-1976124724.html
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, хамас, израиль, ливан, в мире
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хезболла, ХАМАС, Израиль, Ливан, В мире
"Хезболла" ведет бои с ЦАХАЛ в приграничье, пишут СМИ

Аль-Манар: "Хезболла" ведет бои с ЦАХАЛ в приграничье, попытки вторжения отбиты

© AP Photo / Fadi TawilДым на месте израильского удара в Бейруте
Дым на месте израильского удара в Бейруте - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Fadi Tawil
Дым на месте израильского удара в Бейруте. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" с раннего утра ведёт бои с израильской армией в приграничной зоне, все попытки вторжения на территорию Ливана отбиты, передают в четверг местные СМИ со ссылкой на полевой источник в движении. Об этом сообщает ливанский телеканал Аль-Манар.
"Сегодня, в четверг, с рассвета бойцы исламского сопротивления ("Хезболлах" – ред.) противостоят всем попыткам элитных сил вражеской израильской армии продвинуться по нескольким направлениям на юге Ливана с использованием различных видов оружия и взрывных устройств, нанося тяжелые потери их технике и личному составу. Удары исламского сопротивления на сегодняшний день предотвратили любое враждебное продвижение Израиля на территорию Ливана", - сообщил телеканал.
Ливанские военнослужащие в районе границы с Израилем - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
"Хезболла" заявила, что остановила попытку прорыва израильских военных
Вчера, 11:50
Добавляется, что бойцы "Хезболлах" обстреливают артиллерийскими снарядами и ракетами места скопления личного состава ЦАХАЛ и добиваются прямых попаданий, заранее подготовленные засады нанесли большое количество потерь в рядах наступательных частей израильской армии.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Израильские военные на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
ЦАХАЛ нанесла удары по 200 объектам "Хезболлы"
Вчера, 12:26
 
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ХезболлаХАМАСИзраильЛиванВ мире
 
 
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