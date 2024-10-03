"Хезболла" ведет бои с ЦАХАЛ в приграничье, пишут СМИ
Аль-Манар: "Хезболла" ведет бои с ЦАХАЛ в приграничье, попытки вторжения отбиты
© AP Photo / Fadi TawilДым на месте израильского удара в Бейруте
© AP Photo / Fadi Tawil
Дым на месте израильского удара в Бейруте. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" с раннего утра ведёт бои с израильской армией в приграничной зоне, все попытки вторжения на территорию Ливана отбиты, передают в четверг местные СМИ со ссылкой на полевой источник в движении. Об этом сообщает ливанский телеканал Аль-Манар.
"Сегодня, в четверг, с рассвета бойцы исламского сопротивления ("Хезболлах" – ред.) противостоят всем попыткам элитных сил вражеской израильской армии продвинуться по нескольким направлениям на юге Ливана с использованием различных видов оружия и взрывных устройств, нанося тяжелые потери их технике и личному составу. Удары исламского сопротивления на сегодняшний день предотвратили любое враждебное продвижение Израиля на территорию Ливана", - сообщил телеканал.
Добавляется, что бойцы "Хезболлах" обстреливают артиллерийскими снарядами и ракетами места скопления личного состава ЦАХАЛ и добиваются прямых попаданий, заранее подготовленные засады нанесли большое количество потерь в рядах наступательных частей израильской армии.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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