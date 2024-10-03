https://ria.ru/20241003/livan-1976064579.html

Больницы в Ливане переполнены, сообщил глава ВОЗ

Больницы в Ливане переполнены, сообщил глава ВОЗ - РИА Новости, 03.10.2024

Больницы в Ливане переполнены, сообщил глава ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что больницы Ливана переполнены из-за большого количества поступающих раненых РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T01:50

2024-10-03T01:50

2024-10-03T01:50

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что больницы Ливана переполнены из-за большого количества поступающих раненых пациентов, а система здравоохранения страны с трудом справляется с ситуацией. "Число погибших в Ливане растёт, и больницы переполнены потоком раненых пациентов. Система здравоохранения ослаблена последовательными кризисами и с трудом справляется с огромными потребностями", - написал Гебрейесус в своём аккаунте в социальной сети Х. Как сообщил глава ВОЗ, он встретился с послами Лиги арабских государств в Женеве, чтобы обсудить ситуацию в Ливане и регионе в целом. По словам Гебрейесуса, ВОЗ тесно сотрудничает с ливанским минздравом для обеспечения больниц достаточным количеством медицинских принадлежностей и подготовки медицинских работников. Он также отметил, что насилие в регионе должно прекратиться, чтобы предотвратить "ещё большие потери и страдания", а любая дальнейшая эскалация конфликта, по его мнению, будет иметь "катастрофические последствия для региона". Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241003/iran-1976064070.html

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ливан, женева (город), воз, хезболла, лига арабских государств, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, израиль