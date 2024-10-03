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Лихорадка Марбург не подтвердилась у пассажиров поезда в Гамбурге - РИА Новости, 03.10.2024
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17:45 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/likhoradka-1976228824.html
Лихорадка Марбург не подтвердилась у пассажиров поезда в Гамбурге
Лихорадка Марбург не подтвердилась у пассажиров поезда в Гамбурге - РИА Новости, 03.10.2024
Лихорадка Марбург не подтвердилась у пассажиров поезда в Гамбурге
Медицинские анализы не подтвердили лихорадку Марбург у двух пассажиров поезда в Гамбурге, из-за которых накануне был частично перекрыт вокзал города, сообщило в РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:45
2024-10-03T17:45
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здоровье - общество
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Медицинские анализы не подтвердили лихорадку Марбург у двух пассажиров поезда в Гамбурге, из-за которых накануне был частично перекрыт вокзал города, сообщило в четверг издание Bild. В среду полиция Гамбурга частично перекрыла главный вокзал города из-за подозрения в том, что у пары, которая недавно приехала из Руанды, может быть смертельно опасный вирус Марбург. "Обследование обоих человек в Университетской клинике Гамбург-Эппендорф дало отрицательный тест на смертоносный вирус", - пишет Bild. В Руанде от лихорадки Марбург погибли девять человек, 27 человек числятся инфицированными. Вирус Марбург передается человеку от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей при непосредственном контакте с биологическими жидкостями инфицированных, а также поверхностями и материалами. Как отмечали в ВОЗ, зарегистрированных вакцин или противовирусных препаратов для лечения лихорадки нет. Для повышения показателей выживаемости пациентов применяются поддерживающая терапия (пероральная или внутривенная регидратация) и симптоматическое лечение. Первая вспышка лихорадки Марбург произошла в 1967 году в одноименном немецком городе, а также во Франкфурте-на-Майне и Белграде. Вспышка произошла из-за лабораторного вскрытия мартышек, привезенных из Уганды. Сам вирус сходен с вирусом, вызывающим более известную лихорадку Эбола.
https://ria.ru/20241002/popova-1975898045.html
https://ria.ru/20241002/virus-1976044872.html
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в мире, здоровье - общество, гамбург (город), руанда, франкфурт-на-майне, bild, воз
В мире, Здоровье - Общество, Гамбург (город), Руанда, Франкфурт-на-Майне, Bild, ВОЗ
Лихорадка Марбург не подтвердилась у пассажиров поезда в Гамбурге

Bild: анализы не подтвердили лихорадку Марбург у пассажиров поезда в Гамбурге

CC0 / CDC/ Dr. Erskine Palmer, Russell Regnery, Ph.D. / Вирус Марбург под электронным микроскопом
Вирус Марбург под электронным микроскопом - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
CC0 / CDC/ Dr. Erskine Palmer, Russell Regnery, Ph.D. /
Вирус Марбург под электронным микроскопом. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Медицинские анализы не подтвердили лихорадку Марбург у двух пассажиров поезда в Гамбурге, из-за которых накануне был частично перекрыт вокзал города, сообщило в четверг издание Bild.
В среду полиция Гамбурга частично перекрыла главный вокзал города из-за подозрения в том, что у пары, которая недавно приехала из Руанды, может быть смертельно опасный вирус Марбург.
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"Обследование обоих человек в Университетской клинике Гамбург-Эппендорф дало отрицательный тест на смертоносный вирус", - пишет Bild.
В Руанде от лихорадки Марбург погибли девять человек, 27 человек числятся инфицированными. Вирус Марбург передается человеку от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей при непосредственном контакте с биологическими жидкостями инфицированных, а также поверхностями и материалами. Как отмечали в ВОЗ, зарегистрированных вакцин или противовирусных препаратов для лечения лихорадки нет. Для повышения показателей выживаемости пациентов применяются поддерживающая терапия (пероральная или внутривенная регидратация) и симптоматическое лечение.
Первая вспышка лихорадки Марбург произошла в 1967 году в одноименном немецком городе, а также во Франкфурте-на-Майне и Белграде. Вспышка произошла из-за лабораторного вскрытия мартышек, привезенных из Уганды. Сам вирус сходен с вирусом, вызывающим более известную лихорадку Эбола.
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В миреЗдоровье - ОбществоГамбург (город)РуандаФранкфурт-на-МайнеBildВОЗ
 
 
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