https://ria.ru/20241003/likhoradka-1976228824.html

Лихорадка Марбург не подтвердилась у пассажиров поезда в Гамбурге

Лихорадка Марбург не подтвердилась у пассажиров поезда в Гамбурге - РИА Новости, 03.10.2024

Лихорадка Марбург не подтвердилась у пассажиров поезда в Гамбурге

Медицинские анализы не подтвердили лихорадку Марбург у двух пассажиров поезда в Гамбурге, из-за которых накануне был частично перекрыт вокзал города, сообщило в РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T17:45

2024-10-03T17:45

2024-10-03T17:45

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Медицинские анализы не подтвердили лихорадку Марбург у двух пассажиров поезда в Гамбурге, из-за которых накануне был частично перекрыт вокзал города, сообщило в четверг издание Bild. В среду полиция Гамбурга частично перекрыла главный вокзал города из-за подозрения в том, что у пары, которая недавно приехала из Руанды, может быть смертельно опасный вирус Марбург. "Обследование обоих человек в Университетской клинике Гамбург-Эппендорф дало отрицательный тест на смертоносный вирус", - пишет Bild. В Руанде от лихорадки Марбург погибли девять человек, 27 человек числятся инфицированными. Вирус Марбург передается человеку от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей при непосредственном контакте с биологическими жидкостями инфицированных, а также поверхностями и материалами. Как отмечали в ВОЗ, зарегистрированных вакцин или противовирусных препаратов для лечения лихорадки нет. Для повышения показателей выживаемости пациентов применяются поддерживающая терапия (пероральная или внутривенная регидратация) и симптоматическое лечение. Первая вспышка лихорадки Марбург произошла в 1967 году в одноименном немецком городе, а также во Франкфурте-на-Майне и Белграде. Вспышка произошла из-за лабораторного вскрытия мартышек, привезенных из Уганды. Сам вирус сходен с вирусом, вызывающим более известную лихорадку Эбола.

https://ria.ru/20241002/popova-1975898045.html

https://ria.ru/20241002/virus-1976044872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, гамбург (город), руанда, франкфурт-на-майне, bild, воз