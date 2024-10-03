Лихорадка Марбург не подтвердилась у пассажиров поезда в Гамбурге
Bild: анализы не подтвердили лихорадку Марбург у пассажиров поезда в Гамбурге
Вирус Марбург под электронным микроскопом. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Медицинские анализы не подтвердили лихорадку Марбург у двух пассажиров поезда в Гамбурге, из-за которых накануне был частично перекрыт вокзал города, сообщило в четверг издание Bild.
В среду полиция Гамбурга частично перекрыла главный вокзал города из-за подозрения в том, что у пары, которая недавно приехала из Руанды, может быть смертельно опасный вирус Марбург.
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"Обследование обоих человек в Университетской клинике Гамбург-Эппендорф дало отрицательный тест на смертоносный вирус", - пишет Bild.
В Руанде от лихорадки Марбург погибли девять человек, 27 человек числятся инфицированными. Вирус Марбург передается человеку от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей при непосредственном контакте с биологическими жидкостями инфицированных, а также поверхностями и материалами. Как отмечали в ВОЗ, зарегистрированных вакцин или противовирусных препаратов для лечения лихорадки нет. Для повышения показателей выживаемости пациентов применяются поддерживающая терапия (пероральная или внутривенная регидратация) и симптоматическое лечение.
Первая вспышка лихорадки Марбург произошла в 1967 году в одноименном немецком городе, а также во Франкфурте-на-Майне и Белграде. Вспышка произошла из-за лабораторного вскрытия мартышек, привезенных из Уганды. Сам вирус сходен с вирусом, вызывающим более известную лихорадку Эбола.