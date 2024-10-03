https://ria.ru/20241003/likhoradka-1976219103.html
В ВОЗ заявили о низком глобальном риске вспышки лихорадки Марбург
В ВОЗ заявили о низком глобальном риске вспышки лихорадки Марбург - РИА Новости, 03.10.2024
В ВОЗ заявили о низком глобальном риске вспышки лихорадки Марбург
Вспышка лихорадки Марбург в Руанде представляет собой низкий глобальный риск, но высокий региональный риск, заявил глава Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:09
2024-10-03T17:09
2024-10-03T17:23
в мире
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воз
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гамбург (город)
тедрос адханом гебрейесус
здоровье - общество
лихорадка
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ЖЕНЕВА, 3 окт - РИА Новости. Вспышка лихорадки Марбург в Руанде представляет собой низкий глобальный риск, но высокий региональный риск, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус."ВОЗ оценивает риск этой вспышки как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном и низкий на глобальном уровнях", - сказал он на брифинге в Женеве.В начале недели Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что оценивает риск вспышки высоко летального вируса Марбург в Руанде, который подтвержден у 27 пациентов и стал причиной смерти уже девяти из них, как очень высокий на национальном уровне. В то же время на региональном уровне ВОЗ считает риск высоким, на глобальном - низким. В среду в немецком Гамбурге у двух пассажиров поезда, из-за которых впоследствии был частично перекрыт вокзал, проявились симптомы, схожие с началом заболевания лихорадкой Марбурга. Проведенные позже анализы подозрения не подтвердили.
https://ria.ru/20241002/virus-1976044872.html
руанда
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, руанда, воз, женева (город), гамбург (город), тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество, лихорадка
В мире, Руанда, ВОЗ, Женева (город), Гамбург (город), Тедрос Адханом Гебрейесус, Здоровье - Общество, лихорадка
В ВОЗ заявили о низком глобальном риске вспышки лихорадки Марбург
ВОЗ: вспышка лихорадки Марбург в Руанде представляет низкий глобальный риск